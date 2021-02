Le VO démarre mieux en bord de Méditerranée

La carte de France des immatriculations de véhicules d'occasion en janvier 2021 fait état de croissance ou de très légers retraits dans les régions bordant la Méditerranée. En revanche le Centre-Val-de-Loire et la Bourgogne sont à la peine.

Le soleil du Sud réussit bien au marché du véhicule d'occasion. D'après les statistiques d'immatriculations publiées par AAA Data, les seules régions en croissance au mois de janvier 2021 sont la Corse et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur. La première a gagné 2,3 %, à 2 861 unités, tandis que la seconde a pris 0,2 %, à 41 235 unités. Il s'en est fallu de peu pour que l'Occitanie s'inscrive dans la même dynamique. La région a totalisé 51 014 changements de carte grise, soit 0,5 % de moins que l'an passé.

Sur un marché national qui a perdu 3,7 % à 484 099 unités - en comptant deux jours ouvrés de moins – presque toutes les régions ont vu leur performance se détériorer. L'Ile-de-France, qui a achevé 2020 en progression, a entamé cet exercice sur un déclin de 5,3 %, à 65 964 immatriculations. Même constat en Bretagne où les tendances étaient plutôt encourageantes au cours des dernier mois. Là, les changements de carte grise ont ralenti de 5,8 %, à 24 444 unités.

Dans les mêmes ordres de grandeur, la Normandie (26 519 VO), la région Pays-de-la-Loire (28 762 VO) et le Grand-Est (41 548 VO) accusent des replis qui vont au-delà de 6 %. Mais les territoires les plus en difficulté en ce début d'année sont la Bourgogne-France-Comté et le Centre-Val-de-Loire. Selon les données publiées, ces régions ont vu leur nombre d'immatriculations se contracter de respectivement 7,2 % (à 21 074 unités) et 7,5 % (à 19 155 unités).