GPDA : la mixité dans l'ADN du groupe LG Automobiles

Pour mieux découvrir les Grands Prix de la Distribution Automobile, le Journal de l'Automobile vous propose un éclairage sur les innovations récompensées et les groupes primés. Le groupe LG Automobiles reçoit le prix de la mixité dans la distribution.

Dans un milieu de la distribution encore largement masculin, le groupe LG Automobiles sort du lot. C’est ce qu’a voulu souligner le jury en décernant à l’opérateur ce prix de la mixité.

Plusieurs éléments prouvent que la recherche de cet idéal n’est pas une question d’opportunisme, mais bien une volonté ancrée de longue date. Des données quantitatives d’abord : l’opérateur compte 26 % de femmes dans ses effectifs globaux, soit 111 femmes pour 321 hommes. Le comité de direction approche, quant à lui, la parité avec 11 hommes et 9 femmes, occupant des postes clés tels que la direction des ressources humaines, financière, marketing ou encore de la qualité. Le pourcentage des femmes managers frôle les 30 %, tandis que la parité est quasiment atteinte dans les services VN et VO. Et même en atelier, bastion masculin par excellence, cette volonté fait son chemin, avec 11 femmes sur 100 collaborateurs.

Ludovic Garcia, président du groupe, se défend pourtant de pratiquer toute discrimination positive. "Nous n’avons pas de politique orientée vers les femmes, tout est une question d’humains", souligne‑t‑il. Favoriser la mixité et, plus globalement, le progrès social passe surtout pour le groupe par une libéralisation de la parole et des initiatives. Et ce, sans tomber dans le pinkwashing.

"La mixité et la parité se vivent au quotidien, explique Aline Allely, responsable marketing et digital. Dans le groupe, les hommes sont autant écoutés que les femmes : quelles sont leurs valeurs, leurs envies ? Tout est plutôt une question d’harmonie plus que de parité, cela va au‑delà."

De cette volonté, sont nées plusieurs initiatives, dont la création en juin 2020 du LG Hub, cellule chargée de donner la parole à tous et toutes, d’affirmer les valeurs du groupe. Pour sa première réunion, le LG Hub a réuni ses ambassadeurs, fidèles représentants de l’entreprise, issus de tous les métiers. Ceux qui ont rejoint le groupe depuis longtemps ou ceux qui ont su vite comprendre l’esprit de LG Automobiles.

C’est dans ce contexte que l’opérateur a officialisé sa marque Madame LG, avec un objectif : mettre en lumière la manière dont le plafond de verre a été brisé. Un site vient de naître de cette initiative, retraçant notamment les parcours des 111 femmes qui font vivre au quotidien l’entreprise. "Elles osent, ils soutiennent", tel est le fil rouge de cette idée, avec des portraits de femmes réalisés par leurs collègues.

Pour découvrir la remise du Prix de la mixité dans la distribution, c'est ici ou pour consommer sans modération l'émission complète des GPDA, c'est par là.