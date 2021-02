Alain Favey quitte Skoda Auto pour le groupe VW

Alain Favey, responsable des ventes et du marketing de la marque tchèque depuis 2017, sera remplacé, le 1er mars 2021, par Martin Jahn. Le Français va rejoindre l'organigramme du groupe Volkswagen. Skoda nomme également Maren Gräf aux ressources humaines.

Après avoir notamment assuré la présidence de Porsche Holding de nombreuses années, Alain Favey était devenu responsable des ventes et du marketing de Skoda Auto en septembre 2017. Sous sa direction, les ventes de la marque n'ont cessé de progresser et sont toujours restées au-dessus du million d'unités. Même en 2020 malgré la crise sanitaire. En Europe, la part de marché de Skoda a gagné 1 point pour s'établir à 5,3 %. Le tout avec une rentabilité à faire pâlir de nombreux autres constructeurs.

Thomas Schäfer, le nouveau PDG de la marque, a tenu à saluer le parcours du Français : "En tant que membre du conseil d'administration en charge des ventes et du marketing, Alain Favey a largement contribué aux réalisations de Skoda Auto. Son approche entrepreneuriale et coopérative avec les concessionnaires et les importateurs a été déterminante pour le succès de l'entreprise, en particulier pendant l'année de crise 2020. Je tiens à le remercier pour son excellent travail et sa coopération de confiance et lui souhaite bonne chance pour l'avenir."

Alain Favey est remplacé pour Martin Jahn, déjà passé par Skoda entre 2006 et 2008 à la gestion des RH. Il s'est ensuite dirigé vers le commerce en devenant, notamment, DG de Volkswagen Group Fleet International de 2010 à 2016. Il part ensuite en Chine pour devenir VP exécutif en charge des ventes et du marketing et DG de Volkswagen au sein de la JV FAW-VW.

Jusqu'à cette nomination, Martin Jahn était DG de la marque Volkswagen en République tchèque. Sa feuille de route a été définie par Thomas Schäfer : "Ses principales tâches comprendront la poursuite de la numérisation de nos opérations de vente au détail, le développement de nouveaux modèles commerciaux, la croissance de l'entreprise en se développant sur les marchés émergents et en affinant notre orientation client."

Parmi les autres changements, qui seront effectifs le 1er mars 2021, notons le départ de Bohdan Wojnar, responsable RH depuis 2011, qui sera remplacé par Maren Gräf, dans le groupe VW depuis 1999. Mais l'ancien des RH ne quitte pas complément l'univers automobile car il devient le président de l'Association Tchèque de l'Industrie Automobile. D'une certaine manière il restera en contact avec Skoda.

Maren Gräf, nouvelle responsable des RH, et Martin Jahn, nouveau responsable des ventes et du marketing de Skoda Auto.