La Corée du Sud redevient le 5e producteur mondial d'automobiles

Cinq ans après avoir cédé sa cinquième place à l'Inde, la Corée du Sud a retrouvé, en 2020, son rang dans le classement des pays producteurs d'automobiles.

Le pays du Matin calme a fabriqué 3,5 millions de voitures en 2020. Cela représente une baisse de 11,2 % par rapport à 2019 (3,96 millions), mais cette dernière reste moins importante que celles enregistrées par l'Inde et le Mexique ce qui permet à la Corée du Sud de revenir dans le top 5 des pays producteurs d’automobiles.

Les quatre premiers pays producteurs d’automobiles ont tous vu leur production se contracter l’année dernière, mais il n’y a pas eu de changement de place dans le classement. La Chine demeure en tête (avec une production en baisse de 2 %), suivie des Etats-Unis (-19 %), du Japon (-16,7 %) et de l’Allemagne (-24,7 %).

"La reprise de la cinquième place (par la Corée du Sud) est une conséquence des contretemps que l’Inde et le Mexique ont rencontrés dans leur production automobile", a indiqué la KAMA, le CCFA local. Ces deux pays, qui s’étaient placés respectivement cinquième et sixième en 2019, ont vu leur production reculer respectivement de 24,9 % et 21,2 %.

En 2020, la Chine a représenté 32,2 % de la production automobile mondiale (+ 4,4 points) et la Corée du Sud 4,5 % (+ 0,2 point), selon les données de la KAMA.