Arval confie sa direction des achats à Damien Pellissier

En poste depuis le 1er février 2021, Damien Pellissier est chargé de superviser l’approvisionnement stratégique du loueur longue durée à l’échelle internationale. Il est rattaché à François-Xavier Castille.

Damien Pellissier, 58 ans, est le nouveau directeur des achats d’Arval à l’échelle internationale depuis le 1er février 2021. Sa mission consistera à superviser l’approvisionnement stratégique du loueur longue durée. "Damien jouera sans aucun doute un rôle déterminant dans le plan stratégique Arval Beyond, confie François-Xavier Castille, directeur général d’Arval International, auquel il est rattaché. Il s'attachera principalement à superviser la stratégie achat d'Arval, une mission essentielle à l'heure où les activités de l'entreprise, centrées autour de la location de véhicules, évoluent vers l'intégration de la mobilité durable."

Damien Pellissier a occupé de nombreux postes pour le compte de la filiale de BNP Paribas depuis ses débuts en 1991. Avant d'être nommé directeur du développement international en 1999, il a d'abord été chargé du lancement de l'agence de Lyon en 1991.

Il a ensuite été nommé directeur du réseau commercial France en 2001, puis directeur de territoire Europe centrale en 2004, avant d'être promu directeur de SME Solutions international en 2012. Plus récemment, il occupait le poste de directeur général régional pour le Benelux et l'Europe du Sud, et supervisait six entités (Belgique, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Maroc et Portugal).

A présent basé au siège de l’entreprise à Rueil-Malmaison (92), il succède dans ses nouvelles fonctions à Andonis Papagiannakopoulos, récemment nommé au poste de directeur général d'Arval en Grèce.