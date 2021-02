Kia compte vendre 3,8 millions de voitures d'ici cinq ans

Appelée Plan S, Kia vient de révéler sa feuille de route pour les années à venir. La marque compte vendre, d'ici 5 ans, 3,8 millions de véhicules. Elle va lancer onze véhicules électrifiés et s'attaquer le marché de l’utilitaire. Un projet ambitieux.

Après avoir dévoilé son nouveau logo, une des premières pierres de son plan stratégique Plan S, Kia passe à la vitesse supérieure. En 2021, la marque coréenne prévoit de vendre 2,92 millions de véhicules, soit une hausse de 12,1 % et d’augmenter son prix de vente moyen. En parallèle, elle prévoit un chiffre d’affaires en hausse de plus de 10 % mais aussi, et surtout, un bénéficie d’exploitation supérieur de plus de 70 %.

Pour accompagner cette croissance, Kia s'appuie sur un mix produit porté vers le haut grâce à l’augmentation des parts de marché des SUV qui grimperaient de 56 à 65 % en 2025. A cet horizon, le Coréen prévoit également de passer de 2,92 millions d’unités à 3,8 millions en s’appuyant sur les marchés émergeants et le CKD.

La marque compte sur une meilleure rentabilité des véhicules électriques ; elle ambitionne d'atteindre un niveau équivalent à celui des modèles thermiques. Pour y arriver, Kia anticipe sur une réduction constante des coûts des modèles électriques grâce aux économies d'échelle générées par l'augmentation du volume et la baisse du coût des matériaux liée aux investissements en R&D.

Kia va également accélérer l’électrification de sa gamme. Cette année, la marque lancera son premier modèle électrique dédié et étoffera d’ici cinq ans sa gamme de véhicules électrifiés de onze nouveaux modèles dont sept entièrement électriques reposant sur la plate-forme E-GMP, et quatre dérivés de modèles thermiques existants. En parallèle, dès 2023, les véhicules électriques seront équipés de la conduite autonome de niveau 3.

De plus, le constructeur souhaite se développer dans l’utilitaire. La marque s’est fixé un objectif de ventes annuelles d’un million d’unités d’ici à 2030 avec pour ambition de devenir un leader mondial dans ce secteur.

Enfin, Kia veut se développer dans les services, principalement dans le domaine du B2C. En Espagne par exemple, Kia étendra son service d'autopartage Wible. Le service de location de véhicules « KiaMobility », lancé en septembre 2020 à titre de projet pilote en Italie et en Russie, sera également étendu à d'autres marchés européens, dont la France.