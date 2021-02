Honda enquête sur les Français et l'hybride

La marque japonaise s'est penchée sur les freins à l'achat d'un véhicule hybride en France. Au travers d'un nouvel outil en ligne, les internautes peuvent évaluer l'intérêt de la technologie dans leur vie. Une base de travail pour les équipes marketing.

"Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'hybride ?" Tel est l'intitulé de la dernière étude consommateurs réalisée par Honda et dont les résultats viennent d'être rendus publics. Il apparaît, au terme de l'enquête, que 53 % des automobilistes français estiment que leur prochaine voiture sera probablement un modèle hybride. Cependant, plus des deux tiers (69 %) des conducteurs de véhicules essence et diesel ont le sentiment de ne pas en savoir assez pour oser cette transition technologique.

Le passage à l'acte prend plus de temps que la moyenne. Un consommateur français lambda a besoin de 9 mois pour franchir les portes d'une concession et signer un bon de commande. La méconnaissance de la technologie est la première cause de ce délai car en matière de préoccupation environnementale, 85 % des conducteurs se déclarent concernés par le changement climatique.

"Si 69 % des conducteurs de véhicules essence et diesel estiment ne pas en savoir assez pour acheter un véhicule hybride, il est peu probable que ce manque d’informations soit la raison véritable de ce décalage. Cet écart s'explique plutôt par la densité des informations, interprète Ivo Vlaev, professeur de la Warwick Business School, spécialisé en sciences du comportement. Certains d’entre nous sont généralement plus ouverts à la nouveauté que d’autres". 35 % des conducteurs déclarent être plus enclins à l'essai de technologies de rupture.

Jazz en conquête sur les généralistes et les sud-coréennes

En concession, la Jazz Hybrid de dernière génération en version berline ou Crosstar a trouvé son public pour peser 45 % des mises à la route cumulées. Et le premier élément à retenir est que ce dernier rajeunit. Les déclinaisons essence attirent en moyenne des clients de 62 ans. L'alternative Hybrid fait signer des acheteurs de 55 ans en moyenne pour la Jazz et de 45 ans pour la Crosstar. Les offres locatives participent aussi à cette cure de jouvence.

Selon Pierre Guignot, directeur de l'activité automobile de Honda en France, ces versions hybrides sont des vecteurs de conquête. 65 % des acheteurs proviennent d'autres marques. Prenons d'abord la Jazz. 37 % de ses acheteurs détenaient une Toyota, 18 % une Peugeot, autant roulaient en Citroën, et 14 % une Renault. Kia (7 %) et Nissan (6 %) complètent le tableau de chasse.

Prenons ensuite la Crosstar. La citadine en robe de baroudeuse séduit dans le camp des généralistes et des marques sud-coréennes, dont 35 % de propriétaires de Toyota, 19 % de conducteurs de Peugeot et 10 % de Citroën pour 20 % de détenteurs de Renault et 16 % de Kia. "Nous attirons des clients qui cherchent un modèle plus petit et disposant tout de même de la technologie de pointe", commente Pierre Guignot. Pour ce qui a trait aux clients fidèles à Honda en renouvellement, 48 % reviennent avec une Jazz essence, 33 % avec une Jazz Hybrid ancienne génération, 12 % avec une Civic essence et 7 % avec un HR-V essence.

Rappelons qu'après une année qui s'est soldée par 5 802 immatriculations de VN, soit -29,2 %, selon AAA Data, Honda veut renouer avec la croissance. La marque japonaise ambitionne d'enregistrer 8 000 prises de commande de véhicules neufs, en 2021, tous modèles confondus. Pierre Guignot se montre confiant. Il faut savoir qu'entre juin et décembre derniers, la Jazz Hybrid a connu une envolée de 14 % des commandes. "Nous avons profité de l'effet de disponibilité en stock, explique le directeur de la division automobile. L'état des réserves reste correct et nous pourrons travailler pendant le premier semestre sans risque de pénurie", a-t-assuré à son réseau.