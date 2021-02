Les prochaines générations de NV250 et e-NV200 seront produites dans l'usine Renault de Maubeuge.

Les prochains VUL Nissan produits à Renault Maubeuge

Dans le cadre des synergies de l'Alliance et de la répartition des rôles entre les trois constructeurs, les prochains VUL européens de Nissan seront produits dans l'usine Renault de Maubeuge.

Nissan va faire produire tous ses fourgons pour le marché européen dans l'usine Renault de Maubeuge (59), a annoncé, vendredi 12 février 2021, le constructeur japonais. Les remplaçants des NV250 et e-NV200, pour le transport de marchandises comme de personnes, seront fabriqués dans l'usine du Nord aux côtés du Renault Kangoo de nouvelle génération, sur une plate-forme commune. Les noms et les volumes des futurs modèles doivent encore être précisés. Les NV300, l'équivalent du Renault Trafic, continuera d'être produit à Sandouville (76) et le NV400 (Renault Master) à Batilly (54).

Si le NV250 était déjà à Maubeuge, rappelons que le e-NV200 était jusq'ici fabriqué à Barcelone, usine que Nissan va fermer d'ici décembre 2021. L'annonce avait été faite lors de la présention du plan Nissan Next couvrant la période 2020-2023.

"La fabrication de nos futurs produits avec notre partenaire de l'Alliance apporte des avantages concurrentiels aux deux entreprises", explique dans un communiqué Ashwani Gupta, directeur opérationnel de Nissan Motor. "Elle constitue un exemple supplémentaire de notre stratégie gagnant-gagnant". Il s'agit d'une concrétisation du plan de réorganisation de Nissan et plus largement du rôle de chacun des membres de l'Alliance.

L'usine de Maubeuge a déjà fabriqué, dans le passé le Kubistar, une version nippone du Kangoo, et assemble aujourd'hui le fourgon NV250 (3 561 unités en 2019). D'une manière plus large, le site Renault a assemblé en 2019, 149 741 unités, dont 133 121 Kangoo et Citan ainsi que 13 059 Kangoo ZE.