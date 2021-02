Continental lance un pneu avec un nouvel indice de charge

Pour faire face à l'augmentation du poids sur les véhicules hybrides rechargeables et électriques, Continental lance des pneumatiques avec un nouvel indice de charge, appelé HL.

C'est un peu la quadrature du cercle. Les véhicules les plus lourds et les plus puissants, à motorisation électrique ou hybride, pèsent plus que les modèles thermiques. Il est toutefois impossible d’équiper ces gros modèles avec des pneus de plus grandes dimensions, capables de supporter des charges plus importantes, car cela pourrait nuire au confort.

Continental lance donc sur le marché un pneumatique affichant un nouvel indice de charge, appelé HL pour "High Load". Bien que gonflés à pression identique, ces pneus affichent une capacité de charge jusqu’à 25 % de plus par rapport à des pneus de taille identique.

Cette augmentation de capacité en charge a entraîné un certain nombre de changements au niveau de la structure des pneumatiques et du composé utilisé pour leur fabrication. "En termes de construction, nous avons renforcé le talon et amélioré le contour afin de réduire le bruit du pneu sur la chaussée", explique Stefan Habicht, en charge du projet de développement des nouveaux pneus. Nous avons également optimisé le composé. Nous sommes ainsi parvenus à une faible résistance au roulement et à une meilleure précision de conduite, sans compromettre le kilométrage qui reste aussi élevé que précédemment."



Continental fabrique actuellement les premiers pneus au nouveau standard HL pour des équipements en première monte. Ces nouveaux produits seront également disponibles sur le marché du remplacement.

Pour rappel, le surpoids d’un véhicule hybride rechargeable par rapport à son homologue thermique dépasse bien souvent les 200 kg.