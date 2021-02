Des résultats en berne pour LeasePlan en 2020

Le loueur longue durée a vu son résultat net fondre de 37,3 %, à 252,5 millions d’euros, et sa flotte se réduire de 0,7 %, à 1,852 million d’unités. Son PDG, Tex Gunning, se dit toutefois très optimiste quant à l’avenir de l’entreprise et du secteur.

Le bilan 2020 de LeasePlan est pour le moins mitigé. L’activité du loueur longue durée a été passablement affectée par la crise sanitaire, comme en témoigne un résultat net en chute de 37,3 %, à 252,5 millions d’euros. Une pointe à -61 % a même été enregistrée au dernier trimestre (44,9 millions d’euros). Le chiffre d’affaires a également été impacté avec un repli de 2,6 %, repassant ainsi sous la barre des 10 milliards d’euros, à 9,853 milliards précisément. Un autre indicateur clé, celui de la taille de la flotte, traduit ce ralentissement d’activité, LeasePlan ayant terminé l’année à 1,852 million de véhicules sous contrat, soit une baisse de 0,7 %.

Le loueur propose depuis peu un bilan détaillé de ses deux principales sources de revenus, la LLD d’un côté, et la revente de véhicules d’occasion de l’autre avec son entité CarNext. Concernant l’activité de location longue durée, intitulée Car-as-a-Service, une baisse du chiffre d’affaires de 2,7 % est à noter pour un montant final de 9,836 milliards d’euros. Quant au résultat net, il s’est élevé à 485,5 millions d’euros (-19,7 %). "Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement liées à Covid ont ralenti la croissance globale et ont eu un impact négatif sur les remises et primes liées au volume", analyse Tex Gunning, le PDG de LeasePlan.

+15,7 % de CA pour CarNext

La seconde vague de confinements du dernier trimestre a eu moins d’impact sur l’activité, un rebond des commandes ayant été constaté ainsi qu’une légère progression de la flotte de 0,8 % par rapport au 2e trimestre. L’entreprise explique avoir reçu des demandes de mesures d'allégement de paiement de la part de clients, évaluées et accordées au cas par cas. Au final, seulement 6 % d’entre eux étaient considérés comme étant en défaut de paiement à la fin du quatrième trimestre. Les provisions pour pertes de crédit se sont malgré tout élevées à 76 millions d'euros en 2020.

"Malgré les restrictions persistantes sur de nombreux marchés, nous sommes confiants dans notre capacité à résister à d'autres perturbations du marché en raison de la résilience fondamentale de nos activités, estime Tex Gunning. En outre, nous sommes très optimistes quant à l’avenir de notre entreprise et de notre secteur, car la pandémie accélère la demande de véhicules de livraison et d’abonnements de véhicules personnels sûrs parmi les PME et les clients privés". Le loueur se montre par ailleurs rassurant en indiquant disposer d’une réserve de trésorerie de 7,1 milliards d’euros.

Concernant CarNext, le chiffre d’affaires a grimpé de 15,7 %, à 138,3 millions d’euros. L’activité de revente de véhicules a toutefois ralenti de 6,3 %, à 238 600 véhicules. Les ventes à professionnel ont reculé de 7 %, à 199 500 VO tandis celles à particulier se sont contractées de seulement 2,5 %, à 39 100 VO. Quant aux prix de revente, ils sont bien remontés puisque, selon LeasePlan, ils sont aujourd’hui égaux ou supérieurs aux niveaux d’avant crise.