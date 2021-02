CarNext.com rend son parcours d'achat VO encore plus digital en ajoutant l'étape du paiement avec Adyen.

CarNext.com et Adyen déploient le paiement en ligne en France

Engagés dans un partenariat européen, le distributeur de véhicules d'occasion et le spécialiste du paiement dématérialisé ont annoncé la disponibilité de leur service en France. Les clients vont donc pouvoir aller plus loin dans l'expérience digitale.

La relation amorcée officiellement en décembre 2020 entre CarNext.com et Adyen se matérialise en France. L'accord qui a une visée européenne va donc, dès à présent, permettre aux clients hexagonaux du spécialiste des véhicules d'occasion récents de profiter des services de paiement dématérialisé du groupe Adyen.

En pratique, l'infrastructure de paiement d'Adyen s'intègre à la plateforme technique de la place de marché CarNext.com. Ainsi les clients peuvent effectuer des paiements en ligne de manière optimisée par l'intermédiaire de leur fournisseur de paiement préféré, tel que Visa et autre Mastercard, auquel Adyen est directement connecté.

"Millennial Car Survey", une étude menée en novembre 2020 par CarNext.com, indiquait que 63 % des sondés en France – et 68 % à l’échelle européenne – estimaient qu’une solution de paiement sécurisée constituait un enjeu très important dans leur décision d’acheter une voiture en ligne. "Pour que les clients aient la confiance nécessaire pour effectuer un achat important comme une voiture en ligne, ils doivent avoir accès à des options de paiement rapides, sûres et transparentes, approuve Stan Devaux, le directeur du remarketing de CarNext.com France. C'est la première fois qu'une place de marché automobile en ligne offre ce type de paiements rapides, et c'est un autre exemple de la manière dont notre stratégie e-commerce repense en profondeur le marché traditionnel des voitures d'occasion".

Le plan de déploiement amènera le dispositif à équiper les autres filiales du groupe CarNext. La filiale de LeasePlan entend l'activer en Espagne, en Allemagne et en Italie au cours des prochains mois.