Un tiers des acheteurs de voitures neuves prêts pour le tout digital

L'étude Nextcar, réalisée par le cabinet C-Ways auprès de 1 300 automobilistes, montre que le parcours d'achat des clients s'est raccourci et fortement digitalisé durant l'année 2020. 33 % d'entre eux se déclarent prêts à l'achat en ligne.

Un parcours d'achat de plus en plus digitalisé et de plus en plus court : les premiers résultats de l'étude Nextcar, réalisée par le cabinet d'analyse de données C-Ways, montrent une accélération de la transformation des habitudes d'achat des automobilistes.

L'enquête, baptisée Nextcar, a été réalisée auprès de 1 300 acheteurs automobilistes français de moins d'un an. Il en ressort notamment que, dans un contexte de crise sanitaire avec confinements :

- le parcours d'achat en 2020 s'est raccourci de 4 semaines en passant de 10 à 6 semaines, par rapport à 2019.

- 41 % des acheteurs ont choisi la marque de leur prochain véhicule dès le début de leur parcours contre 33 % en 2019.

- 36 % d'entre eux ont hésité entre un véhicule d'occasion ou neuf contre 18 % en 2019.

- 33 % sont prêts à passer au tout digital, contre 29 % en 2019

- les financements sous forme de leasing (LOA + LLD) poursuivent leur progression pour atteindre 42 % des ventes de véhicules neufs en 2020 contre 39 %, un an plus tôt.