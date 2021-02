Le résultat net de Michelin divisé par trois en 2020

Le contexte sanitaire a fortement pesé sur les comptes du manufacturier tricolore, Michelin, dont le chiffre d'affaires 2020 a baissé de 15 %. S'il est resté positif, le résultat net du groupe a été quasiment divisé par trois.

Michelin suit la tendance d'une année 2020 particulièrement difficile. Le résultat net du fabricant de pneumatiques est resté positif l'an dernier mais il a été presque divisé par trois, passant de 1,730 milliard en 2019 à 625 millions d'euros en 2020, a-t-il annoncé lundi 15 février 2021.

"Dans un contexte de pandémie globale", le groupe a réalisé des ventes de 20 milliards d'euros, en recul de 15 %. Le résultat opérationnel des activités courantes (dit résultat opérationnel des secteurs) s'établit à 1,878 milliard d'euros, en baisse de 37 %. La crise du Covid-19 a fait baisser les volumes de 14 %, explique Michelin.

Le manufacturier a cependant réduit ses frais généraux de 240 millions d'euros, et se félicite que l'effet "prix-mix" (+1,2 %), lié à la hausse des prix unitaires et à la vente de produits plus haut de gamme, dans un contexte de baisse des prix des matières premières, lui ait permis de limiter la casse. Le groupe a également réduit ses investissements d'environ 30 %. Michelin va proposer pour l'année 2020 un dividende de 2,30 euros par action.

Contexte toujours incertain pour 2021

"Dans ce contexte incertain, le groupe poursuit ses efforts de compétitivité", a indiqué son président Florent Ménégaux, "et continue d'orienter sa production vers les pneus haut de gamme et de spécialité, tout en accélérant son développement dans les matériaux de haute technologie et les offres de services et solutions". Michelin a annoncé début janvier un "plan de compétitivité" qui prévoit de supprimer jusqu'à 2 300 postes en France sur trois ans, sans départs contraints.

Le groupe clermontois s'attend à retrouver le niveau d'activité 2019 à partir du deuxième semestre 2022. En 2021, "dans un contexte qui reste encore très incertain", un résultat opérationnel des secteurs annuel sera supérieur à 2,5 milliards d'euros à parités constantes. Il prévoit entre 6 et 10 % de hausse sur le marché tourisme et camionnettes, +4 à +8 % sur le marché poids lourds, et +8 à +12 % dans les activités de spécialité. Le groupe disposait au 31 décembre 2020 de plus de deux milliards d'euros de flux de trésorerie disponible, en progression de 862 millions comparé à la même période en 2019.