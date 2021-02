Le groupe Progeda détient 6 concessions affichant les panneaux Ford et Mazda à Chartres (28), Anger‑ ville‑la‑Campagne (27), Vernouillet (28), L’Aigle (61), Nogent‑le‑Rotrou (28) et Mortagne‑au‑Perche (61).

GPDA : Le groupe Progeda affiche la meilleure e-réputation

Pour mieux découvrir les Grands Prix de la Distribution Automobile, le Journal de l'Automobile vous propose un éclairage sur les innovations récompensées et les groupes primés. Le prix de la meilleure e-réputation revient au groupe Progeda.

Quand près de 90 % des internautes consultent les avis des clients avant d’acquérir un bien ou choisir un lieu de vacances, il devient difficile de faire l’impasse sur la notion d’e‑réputation. Et, bien sûr, l’automobile n’échappe pas au phénomène.

Pour la première fois, les GPDA ont décidé de récompenser le groupe automobile qui affiche la meilleure notation et donc les avis des clients les plus favorables. Pour parvenir à déterminer le lauréat, Le Journal de l’Automobile s’est rapproché de deux sociétés majeures dans ce domaine : Custeed et Fidcar, qui ont accepté de nous ouvrir les résultats obtenus auprès de leurs clients, les groupes de distribution.

Les avis de plus de 2 000 concessions automobiles appartenant à près de 150 groupes ont été analysés par nos soins, sur une période allant du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020. Une moyenne des notes obtenues dans les services VN, VO et après‑vente a été réalisée, puis confrontée à la note affichée par Google. Une étude complète de l’ensemble de ces résultats permet de définir un classement de ces groupes avec une note sur 10. Les éventuels ex æquo ont été départagés par le nombre de points de vente intégrés dans le groupe et le nombre d’avis par site, qui doit être supérieur à 1000.

Le prix de cette catégorie est attribué cette année au groupe Progeda, présidé par Arnaud Procureur, avec une excellente note de 9 sur 10. Le distributeur détient 6 sites de commercialisation affichant les panneaux Ford et Mazda à Chartres (28), Anger‑ ville‑la‑Campagne (27), Vernouillet (28), L’Aigle (61), Nogent‑le‑Rotrou (28) et Mortagne‑au‑Perche (61). Son bilan présente un chiffre d’affaires de 64 millions d’euros, avec 2 000 VN vendus (1 800 Ford et 200 Mazda) et 1 000 véhicules d’occasion à particulier.

"Alors que les constructeurs automobiles nous demandent de baisser les charges de structure, nous avons choisi, nous, de mettre en avant ce qu’ils considèrent comme de l’improductif", précise Arnaud Procureur. Ainsi, secrétaire commerciale, conseiller commercial service, réceptionnaire sont plus que jamais essentiels pour répondre aux attentes."Il ne s’agit pas uniquement de produire plus, mais surtout de produire mieux avec un maximum de qualité".

Cette récompense ne fait que mettre en lumière une stratégie de longue date de service au client.

Pour découvrir la remise du Prix e-réputation, c'est ici ou pour consommer sans modération l'émission complète des GPDA, c'est par là.