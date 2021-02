Fermetures de frontières : le Clepa tire la sonnette d’alarme

Le Clepa dénonce la mise en place de contrôles aux frontières entre l’Allemagne, la République tchèque et l’Autriche. Selon l’association des équipementiers européens, cette mesure risque de perturber l'industrie automobile.

Pour limiter la diffusion des variants du Covid-19, l’Allemagne a pris la décision, très critiquée, de fermer ses frontières avec le Tyrol autrichien et la République tchèque le14 février 2021. Seuls autorisés à passer : les Allemands, les personnes résidant dans le pays ainsi que les frontaliers et professions jugées stratégiques, comme le transport de marchandises, sous condition de pouvoir présenter un test PCR négatif très récent au coronavirus.

Cette mesure a été pointée du doigt par le Clepa qui redoute une perturbation de l’approvisionnement des sites de production de la filière automobile, déjà menacés par la pénurie mondiale de semiconducteurs.

Des retards critiques dans la chaîne d'approvisionnement

"Les équipementiers automobiles européens se disent préoccupés par les récentes annonces concernant la fermeture des frontières et l'intensification des contrôles, confirme Sigrid de Vries, secrétaire générale de l’association. Ces mesures entraînent des perturbations aux frontières intérieures de l'Europe et des retards critiques dans la chaîne d'approvisionnement. Le marché unique est une réalisation importante de l'Union européenne. La défense de son intégrité est une priorité, notamment en ce qui concerne la libre circulation des marchandises et des travailleurs. Les pièces bloquées à la frontière pourraient perturber nos chaînes d'approvisionnement "just in time", interrompre la production et mettre en péril les performances et les emplois du secteur."

Craignant que l'initiative allemande fasse tache d’huile en Europe, le Clepa estime que le transport de marchandises devrait être exempté de ces restrictions de circulation. Si les contrôles aux frontières s’intensifient, l’association des équipementiers appelle donc les Etats membres à respecter leur engagement en donnant la priorité au transport de marchandises, comme cela avait été le cas lors de la première vague de confinements.