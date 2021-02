Faurecia investit dans l'hydrogène en Chine

En devenant actionnaire majoritaire de la société CLD, fabricant chinois de réservoirs à hydrogène, le groupe français témoigne de sa volonté d'avancer rapidement sur ce marché. Faurecia et CLD vont se concentrer sur les clients locaux.

Nouveau coup de cravache de Faurecia. Le groupe français a annoncé, le 16 février 2021, avoir acquis la majorité de CLD, l’un des principaux fabricants chinois de réservoirs à hydrogène à haute pression. La transaction, à conclure une fois les approbations réglementaires obtenues en Chine, prouve une fois encore la volonté de l'équipementier de devenir un acteur incontournable dans le secteur de l'hydrogène.

Il a été expliqué que Faurecia et CLD développeront et produiront des réservoirs de stockage d’hydrogène de type III et IV pour le marché chinois. "CLD est le partenaire idéal pour permettre à Faurecia d’accélérer la mobilité hydrogène en Chine. D’ici 2030, la Chine représentera un marché d’au moins un million de véhicules à piles à combustible", a déclaré Mathias Miedreich, le vice-président exécutif de l’activité Clean Mobility de Faurecia.

Faurecia fait désormais valoir une position unique. Le groupe peut développer des systèmes de stockage d’hydrogène et des services de distribution, ainsi que des systèmes de piles à combustible par l’intermédiaire de Symbio, une coentreprise détenue avec Michelin. CLD ajoute à cet ensemble une équipe de 200 personnes et deux usines à Liaoning d’une capacité de production de 30 000 réservoirs par an. D’ici 2030, Faurecia prévoit une production annuelle de deux millions et demi de véhicules à hydrogène.