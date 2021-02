Le gouvernement promet 400 aires de stations services équipées de bornes rapides

Une aide de 100 millions d'euros a été débloquée par le ministère des Transports afin de développer l'installation de bornes de recharge ultra rapide sur le réseau routier en France. 400 aires de services devraient en être équipées d'ici fin 2022.

Parue au Journal officiel du 24 févier 2021 et annoncée par Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports sur twitter, le gouvernement promet une aide de 100 millions d'euros pour l'implantation de bornes de recharge ultrarapide sur voies rapides, soit les autoroutes et routes nationales, pour favoriser le déplacements intervilles.

Grâce à cette aide, 400 aires de service devraient être équipées d'ici fin 2022. Le décret prévoit le financement de 10 à 30 % des coûts d'installation des stations ultrarapides. Un bonus de 10 % est même accordé aux 150 premiers points de charge. Pour pouvoir bénéficier du soutien gouvernemental, il faudra cependant remplir des conditions. Les opérateurs doivent placer au moins 4 bornes par aire, dont la moitié doit être d'une puissance minimale de 150 kW.

Il y a quelques jours, l'Acea (Association des constructeurs européens d'automobiles), les associations de consommateurs et les écologistes avaient appelé l'Union européenne à fixer des objectifs plus ambitieux. "Les constructeurs automobiles européens travaillent ardemment sur l’électromobilité en lançant de nombreux véhicules électriques, indiquait Oliver Zipse, président de l'ACEA et PDG du groupe BMW. Mais selon lui, "le succès de cet énorme effort est sérieusement menacé par le retard de l'installation des infrastructures de recharge dans l'UE."