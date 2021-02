Hiflow a livré 70 000 véhicules en 2020

Avec 70 000 livraisons de véhicules au compteur, Hiflow a réalisé une belle année 2020. Une envolée intimement liée à la situation sanitaire. Les flottes d'entreprises ont représenté l'essentiel de la clientèle tandis que le VO a doublé les cadences.

Pour les raisons que l'on connait, l'année 2020 a souri aux acteurs de la logistique de proximité. En leader du secteur, Hiflow cristallise cette réussite. Au cours du dernier exercice, la société cofondée par Claire Cano-Houllier et Idris Hassim a livré quelque 70 000 véhicules aux clients des distributeurs, des loueurs et des constructeurs, soit 30 % de plus qu'en 2019, et a généré un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros.

La société qui a remporté des appels d'offres chez FCA, Jaguar-Land Rover, Ford, mais aussi chez le groupe Thivolle ou encore pour le compte du label VO Spoticar, a surtout performé auprès des flottes d'entreprises. Son cœur de cible historique a représenté 70 % des commandes de prestations. Hiflow précisant que par l'intermédiaire de ses partenaires, l'entreprise a eu à traiter l'intégralité des membres du CAC40.

100 000 véhicules livrés en 2021

Outre les véhicules à destination des flottes, les véhicules d'occasion ont aussi tiré la croissance de Hiflow. Les livraisons de VO à particulier ont doublé au cours de l'année 2020 pour se monter à 20 000 prestations. La relation étroite et de longue date avec Aramisauto n'est pas étrangère à ce phénomène d'accélération, puisque l'enseigne a explosé les chiffres de vente sur la même période.

Pour Claire Cano-Houllier, il ne s'agit pas d'un épisode, mais d'une transformation du mode de consommation. Si bien que l'entreprise vise une nouvelle hausse des volumes en 2021. D'après les estimations, les 3 500 chauffeurs partenaires pourraient avoir à livrer 100 000 véhicules.

La montée en régime des activités belges aidera également. "Nos premiers pas hors de l’Hexagone sont plus qu’encourageants, notre filiale belge réalise déjà une belle percée avec la signature de 20 clients actifs pour 50 concessions différentes sur place, au-delà de nos prévisions initiales", explique la cofondatrice dans un communiqué.