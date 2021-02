Plug Power s’associe avec Acciona sur le marché ibérique de l'hydrogène vert

L'américain spécialisé dans les piles à combustible, Plug Power et Acciona, spécialiste espagnol des énergies renouvelables, annoncent la création d’une coentreprise. Ils comptent conquérir une part importante du marché ibérique de l’hydrogène vert d’ici à 2030.

Atteindre 20 % des parts de marché dans le secteur de l’hydrogène vert dans la péninsule ibérique d’ici à 2030. C’est l’objectif de l’union entre Plug Power, l’un des leaders mondiaux de la pile à combustible et des services liés à l’hydrogène, et Acciona, entreprise espagnole tournée vers les énergies renouvelables. Un partenariat qui se concrétise par la création d’une coentreprise administrée par les deux sociétés, dont le siège social sera basé à Madrid. La coopération doit être lancée à la fin du premier semestre 2021.

Un investissement initial s’élevant à plus de deux milliards d’euros sera attribué pour mener à bien leurs objectifs. Cette coentreprise bénéficiera de la technologie d’électrolyseur de Plug Power et de l’électricité verte fournie par Acciona. Les deux sociétés comptent, en s’implantant en Espagne, respecter la stratégie hydrogène de l’Union européenne qui ambitionne une production d’hydrogène vert d’un million de tonnes et l’installation d’au moins 6 gigawatts d’électrolyseur d’hydrogène renouvelable d’ici 2024.

Espagne et Portugal en hub mondial de l'hydrogène

"Alors que nous poursuivons notre objectif de produire 1 000 tonnes d'hydrogène vert à l'échelle mondiale d'ici à 2028, nous sommes ravis de nous associer à Acciona pour construire un écosystème industriel robuste et rentable dédié à l'hydrogène vert, qui s’inscrit dans la feuille de route de l'Union Européenne", explique le PDG de Plug Power, Andy Marsh. De son côté Manuel Entrecanales, PDG d’Acciona déclare être "fier de s’associer à Plug Power pour positionner l'Espagne et le Portugal en tant que hubs d'hydrogène majeurs au plan mondial."

Plug Power n’en est pas à son coup d’essai pour son implantation sur le marché européen de l’hydrogène vert. La société américaine a déjà créé une coentreprise avec Renault en janvier qui devrait voir le jour mi-2021. L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi avait d’ailleurs signé des accords de partenariats avec Acciona en 2010 pour le déploiement des véhicules électriques en Espagne.