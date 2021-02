EasyVO muscle son marketing et ses outils

Le réseau de distribution de véhicules d'occasion porté par le groupe Amplitude a présenté les grands axes de sa stratégie 2021. L'enseigne EasyVO va investir dans la communication et les outils de travail.

Le groupe Amplitude va donner plus de visibilité à la marque EasyVO, l'enseigne de distribution de véhicules d'occasion à moins de 10 000 euros. Lors de sa convention de début d'année, Gérald Richard, président du groupe de distribution, Franck Molina, directeur du réseau EasyVO, et Jérémy Auribot, directeur marketing du groupe ont présenté tous les projets à concrétiser durant l'exercice à venir pour animer le réseau qui va croissant.

EasyVO va investir dans la publicité. En plus d'une stratégie d'achat de mots-clés, la direction a acté la diffusion d'une campagne télévisée. Durant trois semaines au mois d'avril 2021, EasyVO va apparaître 98 fois sur les trois chaînes du groupe M6 (M6, W9 et 6Ter). Des spots de 12 secondes destinés à attirer les Français vers le site internet revu en profondeur.

En effet, autre nouveauté pour le spécialiste de l'occasion, le lancement d'un site Internet qui permettra non seulement de composer un panier, mais d'aller jusqu'au terme de la transaction, sans se déplacer. EasyVO veut donc s'aligner sur les nouveaux standards du marché. Aucune date de mise en ligne n'a cependant été communiquée par Jérémy Auribot.

Course au premier EasyVU

L'écosystème se constitue. Et les confidences faites en 2020 font désormais l'objet d'accords officiels. D'abord, EasyVO a signé avec Icare pour proposer une garantie de type "tout sauf" sur les véhicules de moins de 7 ans et moins de 150 000 km. Ensuite, l'enseigne a confié aux équipes de téléconseillers d'eKonsilio les relations avec les clients sur le site Internet pour répondre de 7h à minuit, 7jours/7 à chacun des prospects. Et Gérald Richard d'annoncer également un accord avec Magnetis, fournisseur d'une technologie d'analyse et de traçage des appels téléphoniques pour s'assurer un suivi et éditer des statistiques. Enfin, il s'agira de pousser les solutions de SpiderVO pour la gestion des stocks et de Zoomcar pour la diffusion des annonces en ligne.

Souvenez-vous, peu de temps après la naissance d'EasyVO, est né un autre concept dont la marque a été déposée sous le nom d'EasyVU. Jamais concrétisé jusqu'à présent, le label est en passe de l'être. Sous l'impulsion du rémois Antoine Contardo, membre de la première heure, un point de vente pourrait ouvrir dans quelques semaines. "Nous avons deux autres investisseurs qui travaillent chacun sur un dossier et cela se jouera au chrono", confie Franck Molina. Cela pourrait-il venir du groupe DMD qui, après avoir ouvert à Saint-Nazaire (44) et à Cholet (49), promet quatre nouvelles inaugurations en 2021 ?