Une Europe des annonces de voitures d'occasion à plusieurs vitesses

Les pays de l'Ouest européen connaissent des destinées bien variées sur ce début d'année 2021 à en croire les données collectées par Le Parking pour le compte du Journal de l'Automobile. Tour d'horizon de la situation sur les sites des infomédiaires.

France : Le CtoC joue la carte inflationniste

Par rapport à la même période en 2020, le volume d'annonces de VO est en progression de 12,3 %, en France. Le Parking recense en effet 962 505 propositions sur les sites des infomédiaires, dont 65 % en provenance des professionnels. Mais en comparaison au relevé du 15 janvier dernier, le nombre de véhicules disponibles s'est contracté de 4 %. En ce qui concerne les VUL, leur volumétrie a gagné 6,3 %, par rapport à l'an passé, à 68 409 unités. Cependant, là encore, le total s'effrite par rapport à janvier dernier qui s'est terminé à 71 061.

Le mix ne bouge pas ou prou. Les citadines sont les plus exposées (19,4 % des annonces), devant les compactes (17,7 %) et les SUV compacts (11,6 %). Idem pour ce qui a trait aux énergies. Le diesel avec 58,7 % de paet de marché et les VO essence avec 36,3 % dominent et n'accordent que 0,2 point chacun aux autres motorisations.

Une inflation se fait sentir sur le marché. Le prix moyen affiché par les VO s'élève à 21 276 euros chez les professionnels (+0,7 %) et à 11 293 euros chez les particuliers (+5,3 %). Ce qui place la France dans la moyenne des cinq pays étudiés.

Les parcs se sont rafraichis. 46 % des véhicules proposés à la vente ont moins de 30 jours d'exposition, contre 40 % il y a un mois. Les particuliers sont à l'origine de ce phénomène. Les VO en CtoC ont en moyenne 25 jours de mise en ligne, contre 33 jours, en janvier dernier. Chez les professionnels, la durée se stabilise en passant de 60 à 61 jours en moyenne.

Allemagne : Le volume se stabilise sur le début d'année

Il y a 1 565 043 VO en ligne sur les sites allemands. En comparaison à 2020, cela correspond à une hausse de 2,9 % et par rapport à janvier dernier, le marché se maintient. Du côté des VUL, même constat. Les allemands ont le choix entre 88 387 véhicules, soit 3,5 % de plus que l'an passé et autant que le mois dernier (87 190 unités en janvier). Les professionnels pèsent toujours 78 %.

Les SUV compacts connaissent un léger tassement à 11,9 % de pénétration dans les annonces. Si bien que les trois segments majeurs progressent. Les compactes, les breaks et les citadines représentent respectivement 15,2 %, 15,1 % et 13,5 % des annonces qui à 57,5 % sont en essence, contre 37,9 % de diesel.

Les tarifs des professionnels n'ont pas bougé d'un iota alors que les particuliers affichent des prix supérieurs de 2,5 % par rapport à janvier dernier. Pourtant ce sont bien les annonces des professionnels qui se sont renouvelées le plus. En moyenne, elles ont 58 jours de présence en ligne contre 63 jours, le mois dernier. Celles des VO CtoC restant à 26 jours. En Allemagne, 42 % des annonces ont moins de 30 jours. Elles n'étaient que 30 %, il y a un mois.

Italie : La lente rotation du VO BtoC

Malgré une hausse de 5,4 % par rapport à février 2020, le nombre d'annonces en Italie, donné à 590 877 unités, connait un très léger repli par rapport à janvier dernier. Cela s'avère plus marqué chez les VUL qui reculent sur les deux tableaux. Avec 22 003 unités, en comparaison à 2020, la baisse est de 1,7 % et d'environ 1 000 véhicules par rapport à janvier. Les professionnels diffusant 72 % du contenu. Le diesel reste roi en Italie avec 62 % de représentativité dans les annonces pour 28,7 % d'essence.

Maigre inflation dans les points de vente, d'un mois sur l'autre. Selon la plateforme Le Parking, le prix moyen affiché par les professionnels a grimpé de 0,5 %, à 19 090 euros. Dans le même temps, les particuliers réclament en moyenne 1,5 % de plus, à 10 965 euros.

Il y a eu un renouvellement. 33 % des annonces ont moins de 30 jours (+3 points par rapport à janvier). Chez les professionnels, la rotation se ralentit cependant. Le rapport estime à 64 jours en moyenne le temps d'exposition des annonces VO en BtoC. Les particuliers améliorant la marque à 51 jours contre 55 en janvier.

Espagne : Conservation des prix

La tendance est la hausse mesurée en Espagne. En comparaison par rapport au mois dernier, l'offre gonfle de 2,3 %, à 532 631 VO en ligne qui ont dans 76 % des cas pour origine un professionnel. Les VUL se stabilisent globalement. Selon les chiffres relevés par Le Parking, il y a 37 784 utilitaires d'occasion disponibles en Espagne, soit 0,85 % de moins qu'en janvier.

Près d'un véhicule d'occasion sur 5 est une compacte (19,6 %) quand les berlines pèsent 16,6 % et les SUV compacts 12,6 %. Le diesel y est pratiquement aussi fort qu'en Italie, à 61,9 %, laissant notamment 33,7 % aux essences.

Les prix ne souffrent d'aucune dévaluation en Espagne. Ils se maintiennent par rapport à janvier dernier. Le VO BtoC s'affiche à 18 798 euros en moyenne et celui en CtoC à 10 862 euros. La part des annonces de moins de 30 jours a grimpé de 26 % à 34 % sur un mois. Amélioration également dans la rotation des professionnels. Les offres ont en moyenne 63 jours contre 71 il y a un mois. Les particuliers connaissent un autre sort. La rotation prend 11 jours, à 67 jours en moyenne.

Belgique : Sans la moindre vague

Le plat pays porte bien son nom. La courbe d'évolution entre les mois de janvier et février indique +0,2 % d'annonces VO en ligne, à 143 066 unités. Par rapport à l'an passé, Le Parking calcule une hausse de 2,7 %, sur ce marché où les professionnels pèsent 67 %. Si les VUL gagnent 10 % en un an, ils rendent 1,45 % sur un mois, à 10 499 unités.

Les compactes (15,8 %), les citadines (15,1 %) et les berlines (12,4 %) sont les principaux produits mis en ligne. L'équilibre des forces entre diesel (51,7 %) et essence (44,5 %) demeure par ailleurs, tandis que les tarifs repartent à la hausse. En effet, les professionnels facturent en moyenne 24 012 euros (+0,7 %) et les particuliers 13 157 euros (+1,3 %).

Il faut dire qu'en Belgique aussi les annonces ont connu un turnover. La part de celles qui ont moins de 30 jours a gagné 4 points, à 42 %. Cependant, la rotation des professionnels se détériore. Elle ralentit de 4 jours pour s'établir à 49 jours. En CtoC, les VO tournent plus vite de deux jours. En moyenne, les annonces ont 33 jours de présence en ligne.



Lire également le bilan 2020 : La disponibilité des VO s'accroît en Europe