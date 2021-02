Les utilitaires d'occasion démarrent sur les chapeaux de roues

Sujet de satisfaction en 2020 du fait de son repli contenu, le marché des VUL de seconde main a commencé le nouvel exercice de la meilleure des manières. Ils ont totalisé 74 646 transactions soit 4,1 % de plus que l'année précédente.

Le marché du véhicule utilitaire d'occasion a réalisé un très bon démarrage. D'après les chiffres communiqués par AAA Data, au terme du mois de janvier 2021, le nombre de transactions tous canaux confondus a atteint 74 646 unités. En comparaison à l'année précédente, ce volume s'inscrit en hausse de 4,1 %.

Les cadors ont tous répondu présents. Si les produits de Renault prennent 1,1 %, à 22 749 et ceux de Citroën 0,7 %, à 12 066, il faut souligner la performance des modèles de Peugeot qui ont totalisé 12 648 changements de propriétaire, soit 5,6 % de plus que l'an passé. Derrière, Fiat a gagné 5,5 %, à 5 739 unités pour devancer Ford (4 479 unités) et Mercedes (4 122 uintés) qui ont chacun progressé de 7,1 %.

Les volumes sont certes moindres, mais le dynamisme est à noter dans les rangs de Volkswagen et Iveco qui bondissent de respectivement 15,9 % (3 434 unités) et 15,4 % (2 454 unités). Toyota n'est pas en reste avec une courbe de croissance qui indique +11,7 %, à 934 unités.

Le marché du camping-car grimpe de 9 %

Les clients du mois de janvier 2021 se sont tournés largement vers les fourgons. AAA Data a recensé 31 721 changements d'immatriculations (soit 42,5 % des transactions), en hausse de 7,4 %. La progression des fourgonnettes a été plus timide. Le segment a crû de 1,7 %, à 21 037 unités. Avec 2 782 changements de main, le marché du camping-car d'occasion a quant à lui enregistré une évolution de 9,2 %.

Pour terminer, un mot sur les produits en eux-mêmes. Best-seller des VUL de seconde main en 2020, le Renault Trafic poursuit sur sa lancée. Il gagne 4,9 % en janvier pour s'établir à 4 877 reventes à consommateurs. Il est talonné par le Renault Kangoo II qui a totalisé 4 471 unités (+3,3 %), le Citroën Berlingo (4 283 unités ; +7,5 %), le Peugeot Partner (4 195 unités ; +1,5 %) et le Fiat Ducato (3 658 unités ; +8,8 %).