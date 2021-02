GPDA : Une saga familiale qui se construit autour de destins croisés

Pour mieux découvrir les Grands Prix de la Distribution Automobile, le Journal de l'Automobile vous propose un éclairage sur les innovations récompensées et les groupes primés. Dans la catégorie Saga familiale : LS Group, issu de la fusion des groupes Schumacher et Lamirault.

Quand l’amitié se transmet de génération en génération dans l’automobile, cela peut donner naissance à un groupe unique, comme l’ont vécu les entités Lamirault et Schumacher unies depuis 2018, mais dont la naissance d’une nouvelle saga familiale s’est révélée, en 2020, en pleine crise du coronavirus.

"Pendant 18 mois, après notre fusion, nous avons initié la mise en commun de beaucoup de services, comme le marketing, la relation client ou encore les ressources humaines, mais l’immense respect que nous avons les uns pour les autres nous a plongés dans une forme d’immobilisme, qui aurait pu nous tuer. Mais c’est une nouvelle fois ce qui, nous aussi, nous a sauvés : nous avons fait le choix de l’entreprise", poursuit Édouard Schumacher, qui prend désormais la tête de toutes les opérations du groupe.

Alors que la crise du coronavirus plonge les chefs d’entreprise dans le stress et l’inconnu, LS Group décide de faire de cette période une force et de centraliser l’ensemble des décisions dans les mains d’Édouard Schumacher. L’actionnariat pour l’instant ne change pas, il reste réparti ainsi : 60 % pour le nouveau président-directeur général et 40 % pour Olivier Lamirault, mais "la fusion a réellement démarré en 2020, en pleine crise sanitaire, quand nous avons aussi remarqué la capacité de résilience de l’ensemble de nos collaborateurs qui ont tous été formidables pendant cette période", avance Édouard Schumacher.

Alors que des résistances au changement et donc à la fusion pouvaient se faire ressentir avant la pandémie, la crise est parvenue à les gommer. Compte tenu de l’organisation et du centre de décision communs, le cœur névralgique de LS Group s’est déplacé, depuis la fin de l’année, près de Chartres, dans le fief de l’ancien groupe Lamirault. L’ensemble se compose aujourd’hui de 50 établissements, employant près de 1500 personnes et distribuant 21 marques, de Renault à Lamborghini, en passant par Dacia, Toyota, Bugatti ou encore Volkswagen. Avec une histoire familiale qui se poursuit au travers d’une nouvelle génération.

