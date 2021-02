GPDA : Jean-Charles Verbaere élu Distributeur de l'année

Pour mieux découvrir les Grands Prix de la Distribution Automobile, le Journal de l'Automobile vous propose un éclairage sur les innovations récompensées et les groupes primés. Dans la catégorie Distributeur de l’année : Jean-Charles Verbaere, président du groupe Verbaere.

Le jury des GPDA a décidé, unanimement, de décerner le prestigieux prix du Distributeur de l’année à Jean‑Charles Verbaere. Une belle récompense pour le groupe, qui souffle cette année ses 70 bougies, mais surtout pour son jeune dirigeant, qui fête également ses 40 ans. Jean‑Charles Verbaere, petit‑fils du fondateur, a pris les rênes du groupe il y a près de huit ans.

"J’ai eu la chance d’apprendre aux côtés de mon père, d’évoluer à tous les postes pendant plus de 10 ans dans l’entreprise, confie-t-il. Cela a été une vraie satisfaction de reprendre l’affaire familiale et de constater que tous les collaborateurs ont suivi et ont donc adhéré à la nouvelle direction." De même que le jury, qui a particulièrement plébiscité la vision et le dynamisme du jeune dirigeant. Et pour cause, cette nouvelle direction a très vite été synonyme d’expansion. Preuve avec le portefeuille, passé de 5 marques distribuées, dans la métropole lilloise, à 13 marques implantées dans tout le Nord et la Marne. "Nous avons avancé comme mon père me l’a appris, avec discernement", poursuit-il.

Ce qui a abouti à un chiffre d’affaires passé de 45 millions d’euros en 2013 à 116 millions aujourd’hui, tout en affichant une rentabilité exemplaire de 3,7 %. Pour avancer sereinement ses pions, Jean‑Charles Verbaere a pu compter sur ses collaborateurs : "Des équipes super qui font la vraie valeur du groupe. Sans elles, je ne serais rien. Aucune promotion ou challenge ne leur fait peur." Et des défis, le dirigeant en a beaucoup proposé à son équipe de 60 personnes, à son arrivée, et de 200 aujourd’hui. Son caractère innovant a d’ailleurs été salué par le jury avec, en lumière, des initiatives telles que le lancement de contrats d’entretien, la vente de pièces sur Internet ou encore la création d’une cellule entreprise pour les marques de moins de deux points de part de marché.

"Ce qui m’anime, c’est la volonté d’entreprendre. En tant que chef d’entreprise, avancer, développer, investir est mon moteur quotidien. On a tendance à trop attendre que les constructeurs apportent les solutions en se plaignant que ça n’arrive pas assez vite, alors que nous, distributeurs, pouvons amener notre lot d’idées", fait remarque Jean-Charles Verbaere.

La persévérance du chef d’entreprise a également été soulignée par le jury. Avec un bel exemple : un an après avoir quitté le réseau Mazda, le groupe Verbaere l’intégrera de nouveau avec le rachat des affaires de Tony Franco à Maubeuge. "Être persévérant et innovant est impératif : dans un monde qui bouge très vite, il faut vraiment essayer de se réinventer" : Le dirigeant ne cache pas ses ambitions pour l’avenir : intégrer, d’ici la prochaine décennie, le top 30 des plus grands distributeurs, en triplant, voire quadruplant, le volume VN, pour atteindre entre 10 000 et 12 000 unités.

