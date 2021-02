Ford lance sa transition électrique en Europe

En annonçant un investissement de 1 milliard de dollars dans son usine allemande de Cologne, Ford accélère sa transition électrique en Europe. D'ici 2030, tous les VP à l'ovale bleu vendus sur le continent seront électriques.

Les annonces s'enchaînent. Après GM ou JLR ces derniers jours, voilà que Ford annonce la fin des blocs thermiques pour ses VP en Europe à l'horizon 2030. Pour les VUL, deux tiers seront électriques ou PHEV à cette date. Pour réussir cette transition, le constructeur américain vient d'annoncer, mercredi 17 février 2021, un investissement de 1 milliard de dollars en Europe (830 millions d'euros) et principalement dans son usine de Cologne.

"Ford s'engage à ce que, d'ici mi-2026, 100 % de l'offre de voitures de Ford en Europe soit électrifiée (hybride ou tout-électrique) et entièrement électrique d'ici 2030", a expliqué dans un communiqué le constructeur. Plus largement, Ford avait annoncé, début févier 2021, qu'il allait doubler les investissements dans l'électrification et y consacrer plus de 22 milliards de dollars d'ici 2025.

Après une phase difficile, les activités de Ford en Europe ont été drastiquement restructurées ces deux dernières années, passant par 12 000 suppressions d'emplois et la fermeture de six usines.

600 000 Ford sur la plateforme MEB de VW

"L'annonce faite aujourd'hui de la transformation de notre usine de Cologne, qui abrite nos activités en Allemagne depuis 90 ans, est l'une des plus importantes que Ford ait faites depuis plus d'une génération. Elle souligne notre engagement pérenne en Europe où les véhicules électriques sont au cœur de notre stratégie de croissance", a indiqué Stuart Rowley, patron de Ford Europe, cité dans un communiqué.

Ford produira à Cologne sa première voiture européenne entièrement électrique à partir de 2023. Le constructeur américain collabore pour l'électrification avec Volkswagen : dans le cadre d'un accord annoncé en 2019, le constructeur américain pourra utiliser la plateforme MEB développée par le groupe allemand. En contrepartie, VW a investi 2,6 milliards de dollars au total dans Argo AI, la filiale de développement des voitures autonomes du rival outre-Atlantique. Ford avait annoncé un volume de 600 000 modèles reposant sur cette plateforme MEB en 6 ans.