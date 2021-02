Tous les niveaux de qualification et d’expérience professionnelle sont concernés dont des mécaniciens et chefs d'atelier.

Autodistribution recrute 1 000 personnes

Autodistribution, Mondial Pare-Brise ou Oscaro.com vont recruter 1 000 personnes en 2021, aussi bien en France qu'à l’étranger. L'an dernier, 1 500 collaborateurs ont déjà rejoint le groupe PHE.

Le groupe PHE (Parts Holding Europe) recrute 1 000 collaborateurs en 2021 ! Les postes qui sont d’ores et déjà à pourvoir dans toutes les filiales du groupe (Autodistribution, Mondial Pare-Brise, Oscaro.com), concernent tous les niveaux de qualification et d’expérience professionnelle : des vendeurs conseil, des chauffeurs-livreurs, des responsables de secteur commercial, des techniciens poseur vitrage, des mécaniciens, des chefs d’atelier, des préparateurs de commande… Une centaine de postes sont déjà en ligne sur le nouveau site carrière du Groupe PHE. Les candidats pourront y découvrir les différents métiers composant le Groupe et déposer leur candidature.

Au palmarès des 500 meilleurs employeurs en France

Pour rappel, plus de 1 500 collaborateurs ont rejoint le Groupe PHE en 2020. Concernant l’embauche des jeunes, 150 alternants ont été également recrutés sur la même période. Cet engagement en faveur de l’emploi, a ainsi été salué par le magazine Capital où figure PHE, depuis 5 ans, au palmarès des 500 meilleurs employeurs en France. Le groupe s’est également classé à la 63e place du classement européen "Diversity Leaders 2020" du Financial Times consacré aux performances des entreprises en matière de diversité et d’inclusion, et 12ème entreprise française, tous secteurs confondus.

Enfin, le groupement investit en moyenne chaque année 1,4 % de sa masse salariale dans la formation notamment au travers de son institut de formation interne qui accueille 900 collaborateurs par an. A ce jour, PHE, qui emploie un peu plus de 7 700 collaborateurs en Europe (France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, Luxembourg), réalise un chiffre d’affaires consolidé de 1,8 milliard d’euros.