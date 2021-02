De gauche à droite, Patrick Glachant, Philippe Guilmeau et Jean‑Louis Guilmault, du groupe Guilmault.

GPDA : Renault à Ancenis, Concession de l'année 2020

Pour mieux découvrir les Grands Prix de la Distribution Automobile, le Journal de l'Automobile vous propose un éclairage sur les innovations récompensées et les groupes primés. Dans la catégorie Concession de l’année : Renault Ancenis (44) du groupe Guilmault.

Une nouvelle fois, une affaire distribuant les marques Renault et Dacia a été récompensée du titre de la Concession de l’année. Il s’agit du site d’Ancenis, en Loire‑Atlantique (44), appartenant au groupe de Jean‑Louis Guilmault.

Créé en 1983 par ce dernier, le groupe rachète trois décennies plus tard cette affaire, qui devient la plus importante, avec celle de Laval (53). Mais son potentiel s’est véritablement révélé ces dernières années, à travers une belle progression de ses indicateurs. Petit florilège : entre 2017 et 2019, le chiffre d’affaires s’est accru d’un tiers, pour atteindre près de 31 millions d’euros. Dans le même temps, le résultat net a bondi, pour passer de 287 000 à 657 000 euros, soit une hausse de 130 %.

Pour Patrick Glachant, directeur général de l’entreprise, cette success story tient principalement à un homme : Philippe Guilmeau dont le tour de force est d’avoir réussi à mobiliser une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs vers un but commun : la performance. "Il a su mettre en place une organisation, un esprit d’équipe, une motivation fédératrice", explique Patrick Glachant. "C’est une histoire d’hommes, je ne fais qu’orchestrer un groupe de bons musiciens qui s’accordent bien", souligne humblement Philippe Guilmeau.

Lire aussi : GPDA : la plus grande concession digitale de France

Modernisation des équipements, des process, meilleure efficacité des moyens de transmission de l’information, les petits ruisseaux ont fait de grandes rivières dans cette concession. Tout est passé sur écrans, les livraisons, les commandes, le planning de la journée, avec l’ensemble de l’équipe, y compris préparateurs et secrétaires.

Les agents Renault ont été remobilisés et ont eu la possibilité de vendre des VO, à leur bénéfice et celui du groupe qui leur fournit leur stock. Toujours du côté des VO, un coup de collier a été donné sur le financement, ce qui pousse à la fois le commerce et les résultats financiers. Conséquence, le groupe signe désormais l’une des meilleures parts de marché locales.

Philippe Guilmeau a souhaité rendre hommage au fondateur Jean‑Louis Guilmault. "Il ne faut pas oublier l’importance du PDG qui, encore aujourd’hui, à 75 ans, est très présent dans ses affaires. Il a su former des gens de passion, pleins de professionnalisme, clé de la réussite. Recevoir ce prix est un honneur qui nous est rendu à tous, mais je suis encore plus particulièrement heureux pour lui. Jean-Louis Guilmault fait partie de ceux qui ont marqué la distribution automobile."

Ivan Segal, directeur du commerce France a tenu également à rendre hommage au groupe, lors de cette remise du prix de la concession de l’année.

Pour découvrir la remise du Prix de la Concession de l’année, c’est ici ou pour consommer sans modération l'émission complète des GPDA, c'est par là.