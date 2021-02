Forfait mobilités durables : un dispositif en quête de popularité

Près d’un an après son entrée en vigueur, le forfait mobilités durables fait l'objet de toutes les attentions avec la création d’un baromètre de suivi initié par le gouvernement et la mobilisation des principaux acteurs de la mobilité au sein d’un collectif.

Depuis le 10 mai 2020, jour de sortie du premier confinement, les employeurs ont la possibilité de mettre en place, à titre facultatif, le forfait mobilités durables. Ce dispositif permet de rembourser les salariés de leurs frais de déplacements domicile-travail effectués en solution de mobilités dites douces (vélo, trottinette…), en covoiturage, en autopartage ou en transports publics autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement. Le tout pour un montant maximal de 500 euros par an – le plafond a été revalorisé de 100 euros au 1er janvier 2021 – exonéré d’impôts et de cotisations sociales.

L’objectif du gouvernement, mais aussi des spécialistes des solutions de mobilité, est que cet outil soit déployé à grande échelle dans le pays. Une vision commune qui se traduit par deux initiatives fortes. La première, annoncée par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, est le lancement du baromètre "Forfait mobilités durables" afin de dresser un état des lieux du déploiement du forfait "et ainsi identifier les leviers qui favoriseront son développement". Ce projet lancé en lien avec l’Ademe est piloté par Via ID et Ekodev, avec le soutien de France Mobilités.

Un plafond à 800 euros ?

A cet effet, un questionnaire a été réalisé à l’attention de tous les employeurs. Ils ont jusqu’au 22 février 2021 pour y répondre, les résultats étant attendus au printemps. L’idée est de tester la popularité du dispositif et d’identifier les leviers d’amélioration.

La seconde initiative est la mobilisation des acteurs de la filière de la mobilité. L’Alliance des Mobilités du CNPA, Via ID, Ekodev, Klaxit, Betterway et Skipr s’allient pour lancer un collectif dédié au Forfait mobilités durables. D’autres intervenants tels que Cityscoot, Dott, Getaround, Bird, Virtuo, Bla Bla Ride, Mobivia, Edenred ou encore Xioami s’y sont d’ores et déjà greffés. Ce groupe de travail se donne pour objectif de lever tous les freins à la mise en place du forfait dans les entreprises et les administrations, et de communiquer sur ses bénéfices.

Parmi les pistes à l’étude de ce collectif, on trouve la possibilité de rendre obligatoire le forfait selon un calendrier progressif à définir, l’augmentation du plafond à 800 euros, ou encore l’opportunité d’une prise en charge par l’Etat à hauteur de 50 %.