Mercedes fête sa 50 millionième voiture produite avec une Maybach Classe S

A l'occasion du lancement de la nouvelle Classe S, Mercedes fête la production de sa 50 millionième voiture depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le hasard (un brin forcé) fait bien les choses ! Mercedes vient de célèbrer son 50 millionième véhicule sorti de chaine depuis 1946 avec la production d'un exemplaire de la nouvelle génération de la Mercedes Classe S, dans une version Maybach, actuellement en cours de lancement.

Cette berline haut de gamme a été assemblée dans le nouvelle usine Factory 56 ouverte en septembre 2020 et située à Sindelfingen, en Allemagne. Cette nouvelle approche industrielle a nécessité un investissement de 760 millions d'euros. Pour rappel, elle se caractérise par une flexibilité qui s'applique au nombres de modèles produits, au volume de production et au flux de matériaux.

"Mercedes-Benz a toujours été synonyme de luxe, a déclaré Jörg Burzer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz AG, responsable production et supply chain. C’est pourquoi je suis très fier de cet anniversaire de production très spécial : cinquante millions de véhicules produits sont une étape importante dans l’histoire de notre entreprise et une réalisation exceptionnelle de l’équipe (...)."

Depuis son lancement en 1951, la Classe S s'est écoulée à 4 millions d'exemplaires dans le monde. Il s'agit de la voiture de luxe la plus vendue sur la planète. Pour mémoire, la désignation Classe S a été introduite en 1972. La dernière version s'est vendue à plus de 500 000 exemplaires, principalement en Chine, aux Etats-Unis, en Corée du Sud et en Allemagne.