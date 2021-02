ALD Origin se fond dans Carmarket

ALD procède à une rationalisation de ses marques de remarketing occasion. Origin, le canal de vente VO à particulier, a été intégré à la plateforme Carmarket, la marque internationale structurée en juin 2020, qui jusqu'à présent était réservée aux professionnels.

Le groupe ALD Automotive a annoncé, le 17 février 2021, avoir élargi la portée de son canal de vente de véhicules d'occasion, Carmarket. En plus des négociants, les particuliers pourront désormais aussi réaliser des achats de véhicules reconditionnés sur le site web dédié du loueur longue durée. Mais en réalité, il faut y déceler la migration de sa plateforme Origin qui, jusqu'à présent, remplissait la fonction d'interface BtoC pour les services de remarketing.

Pour comprendre le mouvement, revenons sur le contexte. En juin 2020, ALD Automotive a décidé de réunir les activités de revente de véhicules d'occasion BtoB et BtoC sous une seule et même bannière, ALD Carmarket. Si la manœuvre a pu être réalisée sans réelle contrainte, dans toutes les filiales, il restait le cas spécifique de la France où, quelques mois auparavant, avait été lancée la marque Origin pour traiter la clientèle particulière. Désormais, la lisibilité sera plus facile.

La nouvelle approche, qui s'inscrit dans le cadre du plan Stratégique Move 2025, conjugue l'interface www.shop.aldcarmarket.fr et le réseau physique matérialisé par les Mobility Centers. Après avoir fait leur choix dans le catalogue de véhicules d'occasion âgés de 24 à 40 mois, les clients d'ALD Carmarket Retail peuvent poursuivre le parcours d'achat dans un des 15 centres détenus par ALD Automotive. Ces infrastructures servant par ailleurs à procéder aux reprises de véhicules inclus dans la négociation.

En 2020, ALD Automotive a revendu 77 500 véhicules d'occasion en retour de location dont 12 % ont été livrés à des particuliers.