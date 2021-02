Alexandre Meyer et Gabriel Tissandier, cofondateurs de WeProov.

WeProov veut lever plusieurs millions d'euros pour passer à l'échelle européenne

La société spécialisée dans les outils d'inspection des véhicules ne cache plus son ambition de devenir le chef de fil du secteur en Europe. Pour concrétiser ses projets, WeProov s'est lancée dans une levée de fonds à 8 chiffres.

Fini de jouer, WeProov veut peser. La société qui propose des solutions d'inspection et de chiffrage digitales entend lever "un gros montant", comme l'a confié au Journal de l'Automobile, Alexandre Meyer, son cofondateur. La direction de l'entreprise s'est lancée dans une levée de fonds qui doit rapporter une somme à 8 chiffres. "Notre technologie est plus avancée que celle de la concurrence, nous pouvons donc prétendre à obtenir une belle levée", explique le cofondateur. Ces millions d'euros sont recherchés auprès de fonds à risque et d'entreprise, destinés à financer le développement technique.

WeProov veut investir encore dans les algorithmes et l'intelligence artificielle, tout comme dans ses capacités de stockage des informations pour le compte des clients. "Nous devenons des experts de la collecte de données au service des utilisateurs. C'est ainsi que nous aidons les gestionnaires de flotte à prendre les meilleures décisions", insiste Alexandre Meyer.

Sur fond de plan stratégique quinquennal

Mais surtout, WeProov entend financer son expansion territoriale. "Nous sommes la première plateforme européenne de traitement des sinistres pour les gestionnaires, juge le cofondateur. Il est temps de devenir l'acteur incontournable à l'international". Après avoir percé dans le secteur de la location et du véhicule d'occasion, WeProov vise celui des flottes. Une suite logique car il s'agit de remonter d'un cran dans la chaîne de valeur.

"Notre plan quinquennal est maintenant prêt et clair dans l'esprit de chacun des employés, promet Alexandre Meyer, il y a une vision d'équipe que nous sommes tous capables de défendre". Une ressource humaine que WeProov doit renforcer avec ces fonds actuellement recherchés. Faute de main d'œuvre, la société peine encore à répondre à toutes les sollicitations quand bien même les procédures d'implémentation sont désormais industrialisées. Et le cofondateur de s'amuser : "nous vivons notre crise de la maturité en quelque sorte".