Le nettoyage et le convoyage vers les ateliers seront les premiers services à la demande qui seront proposés par Free2Move Lease.

Free2Move Lease veut proposer des services à l'unité

Nombreuses seront les innovations dans le camp Free2Move et tout spécifiquement de sa branche lease. Au premier semestre 2021, il sera notamment possible pour les gestionnaires de flotte de consommer des services à l'unité.

Changement de mode opératoire en vue chez Free2Move Lease France. Selon nos informations, la branche consacrée aux activités de location longue durée prépare une nouvelle formule pour répondre aux attentes des gestionnaires de flotte. Il s'agira de leur laisser la possibilité de consommer des services à l'unité et non plus de les contraindre à intégrer ceux-ci dans le contrat d'origine.

En clair, après avoir passé trois années à pousser des solutions sous forme d'abonnement inclus dans les mensualités, Free2Move Lease va ouvrir un canal de consommation en libre accès. Une flexibilité réclamée par les clients dans des contextes de plus en plus mouvants. Ainsi, depuis une interface spécifique, un gestionnaire pourra à tout moment commander une prestation de jockey ou de lavage sur site sans même y avoir souscris au départ. La filiale de Stellantis disposera d'un moyen de facturation à l'unité.

"L'approche qui consiste à vendre un leasing et des options se heurte à de nouveaux désirs de consommation. Nous devons donc apporter des réponses structurées adéquates", a expliqué un porte-parole de la division dirigée désormais par Christian Seré-Annichini. L'autre grand chantier de cette équipe sera de travailler sur la fluidité des actes de restitution. Free2Move Lease a investi dans des outils et des méthodes qui aideront les concessionnaires à accélérer les délais de remise en vente des véhicules. Des effets sont attendus au cours de l'année.

En 2020, Free2Move Lease a mis 71 000 véhicules en production. La filiale qui revendique le statut de dauphin du secteur est donc parvenue à minimiser les impacts de la crise sanitaire, puisqu'elle ne subit qu'un retrait de 4 % sur un marché en repli de 14 %, selon AAA Data. En considérant toutes les marques du groupe, la cellule anime un parc roulant de 220 000 véhicules sur la route. Une flotte composée à 70 % de VP pour 30 % de VUL environ et dont la durée moyenne des contrats s'élève à 38 mois.