GPDA : Eden Auto est le Groupe de l'année 2020

Pour mieux découvrir les Grands Prix de la Distribution Automobile, le Journal de l'Automobile vous propose un éclairage sur les innovations récompensées et les groupes primés. Eden Auto reçoit le prix du Groupe de l’année.

A fin 2019, année qui sert de référence pour ces Grands Prix de la Distribution Automobile, Eden Auto regroupe 83 concessions principales et distribue 14 marques. La progression est assez fulgurante : entre 2018 et 2019, les ventes VN ont bondi de 47 %, celles du VO de 39 % et le chiffre d’affaires a dépassé le milliard d’euros comme le prévoyait le plan stratégique, contre 600 millions d’euros en 2016. Ces résultats apportent le meilleur indice de performance, calculé par Le Journal de l’Automobile au titre de l’année 2019.

Sur cette même période, la rentabilité du groupe atteint 1 % mais qui aurait pu être bien supérieure sans les investissements massifs notamment dans le domaine de l’informatique. "Eden Auto est resté une entreprise familiale où l’humain a plus d’importance que les capitaux de l’entreprise. Je me réjouis d’avoir des hommes de cette qualité à mes côtés, ce qui nous permet de travailler dans un très bon esprit, en interne ou avec les constructeurs", avance Eric Stierlen, président du directoire du groupe Eden Auto.

Associé dès 2011 au groupe fondé par Pierre Aratto, Eric Stierlen amène une vision stratégique au groupe qui, dès 2012, entre sur la voie de l’expansion basée sur un ancrage très fort dans le paysage régional. "Utiliser la puissance d'Internet, travailler notre nom et prendre pied dans nos régions, ce sont les seules conditions si l’on veut résister. Notre objectif est d’être reconnus comme des acteurs sérieux et surtout qu’un prospect tape immédiatement "Eden Auto” s’il cherche une voiture. La première bagarre se joue ici, ensuite c’est à nous de faire le travail", affirme le patron du groupe. Un nouveau plan stratégique de développement est initié depuis le début de cette année où cette fois, le véhicule d’occasion et la vente de services prennent une place importante.

Pour découvrir la remise du Prix du groupe de l’année, c'est ici ou pour consommer sans modération l'émission complète des GPDA, c'est par là.