Volkswagen Financial Services propose des solutions de financement de vélos pour particuliers et professionnels en Allemagne.

Volkswagen Financial Services se met au vélo

La captive financière du groupe Volkswagen se lance dans le business de vélos en Allemagne. Une solution de leasing est prévue pour les professionnels et une autre de financement classique pour les particuliers via la marque "Finance a bike".

Le groupe Volkswagen ne fabrique pas de vélos mais il se tient prêt pour en financer. Sa captive financière vient de franchir le pas en Allemagne avec des solutions à destination des particuliers et des professionnels. Une diversification qui découle des investissements dans Digital Mobility Leasing GmbH et Credi2 GmbH, ainsi que de la coopération commerciale avec Bike Mobility Services GmbH, une filiale de PON Bike.

Pour les professionnels et les entreprises, Volkswagen Financial Services (VWFS) propose une solution de leasing intégrant des services comme l’assurance, la protection contre le vol ou la maintenance. Plus de 3 000 revendeurs de vélos en Allemagne proposent cette formule s'appliquant à tous les biclous de marque. VWFS précise que les vélos loués par ce biais ne sont pas exclusivement réservés aux trajets domicile-travail. Ils peuvent également être utilisés dans la vie quotidienne, pendant les vacances ou pour le sport.

Pour les particuliers, une solution de financement plus classique a été déployée avec la marque "Finance a bike". Les clients peuvent sélectionner le vélo de leur choix, conclure le financement et prendre le vélo directement en une seule visite chez le concessionnaire de vélos répertorié par "Finance a bike". Ils peuvent gagner du temps en demandant un prêt en ligne allant de 500 euros à 10 000 euros en moins de dix minutes. La durée de remboursement est comprise entre 6 et 60 mois avec la possibilité d’effectuer un remboursement anticipé.

"Nous nous considérons comme un fournisseur de services complets de mobilité depuis de nombreuses années. Grâce au développement rapide des vélos électriques, nous pouvons atteindre de nombreux clients grâce à des offres de financement et de location qui favorisent les ventes. Il existe ici des parallèles évidents avec l'industrie automobile", déclare Lars Henner Santelmann, le PDG de Volkswagen Financial Services.