La version électrique de la Fiat 500 tout comme la Jeep Compass hybride feront leur apparition sur Free2Move Car On Demand dès février 2021.

Free2Move satisfait du démarrage du service Car On Demand

Le premier bilan du service de consommation de véhicules à la demande de la filiale du groupe Stellantis se veut en ligne avec les attentes. Free2Move rapporte une croissance significative du parc pour répondre à des clients de plus en plus nombreux.

Free2Move a-t-il trouvé son public avec le service Car On Demand ? C'est ce que laissent croire les premiers résultats. La filiale de PSA (devenu Stellantis) spécialisée dans les services de mobilité dresse un premier bilan des opérations après six mois d'activité et se montre confiante quant aux perspectives de croissance.

D'après les chiffres communiqués, le 18 février 2021, la nouvelle offre de location par abonnement et sans engagement de durée de Free2Move a enregistré plus de 30 000 demandes d'abonnement mensuel, depuis le début de l'année. L'opérateur se refuse à communiquer le nombre total de souscriptions actives à ce jour, mais constate que 68 % sont des particuliers contre 32 % professionnels éligibles depuis moins de temps sur la plateforme. Depuis le démarrage, Free2Move Car On Demand a enregistré 7 % d'actes de désinscription, en moyenne 8 mois après l'adhésion.

Fiat et Jeep font leur entrée

Face à l'allongement de la liste de clients, le service a procédé à l'augmentation de la flotte disponible. Free2Move a annoncé avoir triplé le nombre de véhicules en circulation entre décembre 2020 et janvier 2021, à quelque 3 000 unités. Un parc qui, à la faveur de la création du groupe Stellantis, va intégrer les produits issus de la famille FCA. Dès la fin février, des Fiat 500 électriques et des Jeep Compass hybrides apparaîtront sur le portail de Car On Demand. En ce qui concerne les VUL qui ont fait récemment leur apparition, ils devraient peser 15 % du mix à fin 2021.

Outre la diversité de la gamme et le nombre de véhicules accessibles, Free2Move a travaillé le contenu du catalogue de solutions. En plus de la formule originelle qui propose l'abonnement à partir de 350 euros par mois assurance comprise, l'opérateur vient également de lancer une nouvelle offre de moyenne durée flexible pour les particuliers et les professionnels sur 6 ou 12 mois, à partir de 270 euros par mois. L'inscription se fait toujours sur l'interface dédiée. Le souscripteur sélectionne sa formule d'abonnement et son véhicule avant de finaliser la démarche.