Renault signe avec Faurecia pour des réservoirs à hydrogène

Le constructeur français va équiper ses futurs VUL fonctionnant à l'hydrogène, développés dans le cadre de la coentreprise avec Plug Power, avec des réservoirs de Faurecia.

L’hydrogène devient incontournable dans le panel des réponses au défi énergétique. La collaboration entre Faurecia et le groupe Renault, annoncé vendredi 19 février 2021, l’illustre une fois encore. D'ici la fin de cette année, l’équipementier français fournira à la marque au losange des réservoirs à hydrogène pour une première flotte de véhicules utilitaires légers.

Le vice-président exécutif de Faurecia Clean Mobility, Mathias Miedreich, se félicite de cette collaboration : "Ce partenariat est une illustration importante de notre vision commune concernant l'expansion de l'utilisation de l'hydrogène comme pierre angulaire de la transition énergétique et de la mobilité zéro émission."

Capter 30 % du marché des VUL à hydrogène

Faurecia mettra à contribution son centre d’expertise mondial de Bavans (25) pour le développement et la production de ses réservoirs. En fonction des volumes, l’équipementier prévoit d’augmenter la production par le biais d’une nouvelle usine qu’il projette de construire à Allenjoie. "La technologie hydrogène pour les véhicules électriques est appelée à prendre une place importante dans le mix de motorisation d'ici 2030 et, à ce titre, Faurecia consacre d'importantes ressources pour accélérer son déploiement", ajoute Mathias Miedreich.

Gilles le Borgne, directeur de l’ingénierie du groupe Renault déclare au sujet de l'accord avec Faurecia : "Cette collaboration sur les réservoirs à hydrogène s'inscrit dans notre stratégie visant à offrir une solution hydrogène prête à être commercialisée sur le marché du véhicule utilitaire léger et à atteindre une part de plus de 30 % de ce marché en forte croissance en Europe. Elle soutient l'ambition que nous partageons avec notre partenaire Plug Power de construire une offre unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la pile à combustible et de l’hydrogène vert, ainsi que de nouvelles d’activités génératrices de valeur en France."

La stratégie hydrogène pour les VUL de Renault

Renault place ses pions sur l’échiquier de l’hydrogène. Le groupe français adopte donc dans un premier temps, cette technologie pour ses véhicules utilitaires. Début janvier, la marque a investi plusieurs dizaines de millions d’euros dans la formation d’une coentreprise avec le pionner américain de la pile à combustible Plug Power. Un partenariat visant à concevoir et développer, en France, des véhicules utilitaires propulsé à l’hydrogène. Cette collaboration devrait voir l’apparition de Renault Master dans des flottes pilotes fin 2021 suivit plus tard par le Trafic.

Le groupe Renault avait déjà une expérience dans l'hydrogène avec Faurecia par l’intermédiaire de Symbio, une coentreprise formée avec Michelin. Toutefois, suite au partenariat avec Plug Power, le constructeur avait mis fin, en janvier dernier, à la relation avec Symbio. Annoncée en 2019, l’association entre Renault et Symbio devait participer au développement et à la commercialisation des Kangoo Z.E. Hydrogen et Master Z.E Hydrogen.