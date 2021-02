RCI Bank and Services, bouée de sauvetage de Renault en 2020

La captive de Renault a tenu bon en 2020 avec un taux d’intervention en hausse et un résultat avant impôts dépassant le milliard d’euros. En 2021, RCI Bank and Services entend mettre l’accent sur le parcours d’achat digital et les offres d’abonnement.

Heureusement pour Renault, sa captive financière RCI Bank and Services a fait preuve de robustesse en 2020. L’un des rares motifs de satisfaction pour la marque au losange qui a perdu 8 milliards d’euros au cours du dernier exercice.

Si la crise sanitaire a plombé de 19,4 % les ventes de voitures dans les 36 pays où elle opère, RCI Bank and Services est parvenue à maintenir un bon niveau d’activité. A commencer par un taux d’intervention record de 47,5 % des immatriculations, contre 44,2 % en 2019. Sans surprise, c’est chez Renault que cet indicateur a été le plus élevé, atteignant 49 % (+3,8 points). La captive est montée à 48,7 % chez Dacia (+3,5 points) et 39,2 % chez Nissan (+1,8 point).

Le nombre total de dossiers de financements de véhicules a pour sa part terminé l’année en baisse de 15,5 %, à 1,52 million d’unités. Dans le détail, l’activité de financement de véhicules d’occasion a affiché un recul de 5,2 %, à 349 243 dossiers, et les financements de véhicules électriques, en l’occurrence de Zoe, ont atteint 49 434 unités, soit une hausse de 104 %. Quant à l’activité services, elle a été à l’origine de 4,6 millions de contrats en 2020, en baisse de 9,6 %. RCI Bank and Services a vendu 1,8 service pour chaque véhicule immatriculé par les marques de l’Alliance sur son périmètre d’intervention, contre 1,5 service en 2019.

Reprise dès juin 2020

"En dépit d’une forte baisse des immatriculations en 2020, RCI Bank and Services a maintenu ses actifs productifs moyens au niveau de 2019", se félicite João Leandro, le directeur général de l’entreprise. Il souligne notamment la reprise significative d’activité dès le mois de juin pour les différentes marques de l’Alliance.

En termes financiers, l’année 2020 s’est traduite par un recul du résultat avant impôts à 1 003 millions d’euros (1 327 millions en 2019), une baisse résultant principalement, selon la captive, de l’augmentation du coût du risque pour 176 millions d’euros, d’un effet de change négatif de 36 millions d’euros lié à la dévaluation du Real brésilien et du Peso argentin, et de la non-répétition des impacts positifs non récurrent liés à des cessions réalisées en 2019.

Place désormais à 2021 et aux développements à venir. Clotilde Delbos, directrice générale adjointe de Renault, annonce que "RCI Bank and Services mettra son expertise sur le financement automobile et la gestion des flottes au service de Mobilize", João Leandro évoquant de son côté des "parcours digitaux et des offres toujours plus flexibles" afin "de renforcer notre performance et notre soutien aux marques de l’Alliance".

La captive prévoit ainsi ce qu’elle appelle un parcours ultra-personnalisé au cours duquel les clients pourront débuter leur achat en ligne et le terminer en concession, ou bien le commencer en concession et le terminer en ligne. Une autre piste évoquée est le passage de la vente de voitures à la vente de kilomètres, grâce au développement d’offres basées sur l’usage et le principe de l’abonnement.