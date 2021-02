Véhiposte cible les flottes publiques

La filiale de La Poste, spécialisée dans la gestion de flotte externalisée, a signé un partenariat avec SMACL Assurances. Un moyen pour Véhiposte de développer sa clientèle dans le secteur public.

Véhiposte et SMACL Assurances ont décidé d’unir leurs forces afin d’accompagner les collectivités locales dans la gestion de leur flotte automobile. Une union qui prend la forme d’un partenariat prévoyant que la filiale de La Poste, spécialisée dans la gestion de parc externalisée, apporte son expertise aux sociétaires de la mutuelle d’assurance. Parmi ces derniers, on dénombre plus de 20 000 collectivités et établissements publics, près de 50 000 associations et entreprises et plus de 40 000 particuliers (élus, agents territoriaux…).

Pour Paul Le Maout, le directeur du développement de SMACL Assurances, cet accord permet de"proposer une solution innovante pour nos sociétaires, complémentaire à notre accompagnement d’assureur en répondant à un fort besoin dans l’optimisation de la gestion de leurs flottes automobiles et dans l’amélioration de la qualité de vie au travail des agents."

Véhiposte sera donc attendu, avant tout, pour des missions d’optimisation des coûts. La filiale de La Poste déploiera pour cela ses différentes solutions de gestion de flotte, ainsi que des "solutions de mobilité telles que l’autopartage et des outils pour suivre en temps réel l’usage et l’état du véhicule afin de renforcer le suivi et la sécurité des agents", prévient Christophe Iltis, directeur commercial et marketing.

Rappelons que Véhiposte opère depuis sa création en 2006 en tant que loueur de référence du groupe La Poste. Il gère à ce titre plus de 60 000 véhicules utilitaires légers et particuliers parés de jaune.