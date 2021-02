Carlili vers une offre combinant électrique et thermique

La plateforme de location de véhicules livrés à domicile a su progresser pendant la crise 2020. Elle nourrit de nouveaux projets de développement, dont le lancement d'une formule permettant de disposer d'un véhicule thermique à côté d'une électrique en LLD.

Carlili prépare une offensive sur le terrain de l'électromobilité. L'entreprise spécialisée dans la réservation de véhicules de location, qui travaille à la fois sur des formules de courte et de longue durée, planche sur une solution combinant une voiture électrique en LLD à une voiture thermique. Un projet qui fait l'objet d'une création de plateforme dédiée et d'un accord avec un premier constructeur dont le nom sera révélé dans les mois à venir.

Ce service vient en concurrence des solutions poussées par les grands loueurs engagés. "Ils ne sont pas dimensionnés pour proposer ce type de service avec la flexibilité que cela nécessite. Raison pour laquelle nous nous lançons", explique le fondateur de Carlili, Vincent Moindrot. Le développement avance et la société, qui compte 5 ans d'exercice, entend démarrer en 2021.

50 % de croissance

En 2020, Carlili a su gérer la crise sanitaire. En maintenant une flotte à disposition, la plateforme a répondu aux demandes, lors des phases de pénurie chez les loueurs courte durée traditionnels. De fait, toutes activités confondues, Vincent Moindrot a enregistré une croissance de 50 % par rapport à 2019, à près de 3 millions d'euros. Il faut dire que la location de proximité s'est bien maintenue et que les craintes des clients se sont transformées en opportunités pour celui qui a bâti sa notoriété sur la capacité à livrer les véhicules sur le pas de la porte.

La clientèle de ses services, qu'il définit comme "premium accessible", se compose à 70 % de particuliers. Carlili a noté un allongement de la durée des sessions. En 2020, la moyenne est passée de 3 à 5 jours. Les formules de moyenne et longue durée influencent cette statistique. En effet, Carlili valide de plus en plus de contrats avec son service Max, soit la mobilité par abonnement, amorcée fin 2019, qui totalise désormais plus d'une centaine de souscripteurs.

Lire aussi : Carlili lève 2 millions d'euros pour conquérir des territoires

A l'été 2020, Carlili a fait le choix de bouleverser le catalogue de Max. Les internautes n'y trouveront désormais que des véhicules électrifiés. "Nous sommes une société à mission et dans cette logique nous avons pris le parti de diviser par deux les émissions de CO2 générées par notre activité", explique le fondateur de Carlili. Un exercice pas si aisé. Vincent Moindrot a consulté une poignée d'experts pour se conforter dans ce choix. "Ce n'est pas aussi simple car nous devons répondre aux attentes du quotidien et le VE correspond à 30 % des foyers", pose-t-il. La Renault Zoe et la Peugeot e-208 sont les produits tout désignés pour les clients de Max.

En agence, là où les clients ont besoin de parcourir des distance plus longue, Carlili s'assure de la disponibilité de Tesla, de Jaguar e-Pace ou, bientôt, de Volkswagen ID.3 récemment validée. "Je ne pense pas que l'électrification soit le cœur du sujet. Pour moi, l'enjeu c'est la mobilité partagée, juge Vincent Moindrot. Il faut inviter les consommateurs à raisonner selon le volume total de CO2 par an lié à leur mobilité. Ainsi, ils prendront soin de choisir des solutions adaptées".