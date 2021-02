Benjamin Maigre, nouveau responsable communication de DS Automobiles

Xiaoyan Hua-Schwab étant appelée à occuper d'autres fonctions au sein du groupe Stellantis, la communication de DS Automobiles revient désormais à Benjamin Maigre qui évoluait dernièrement à la direction produits.

Benjamin Maigre prend les commandes de la communication de DS Automobiles et reporte à Bastien Schupp, senior vice-président marketing et communication de la marque. Il remplace à ce poste Xiaoyan Hua-Schwab qui assumera prochainement de nouvelles fonctions au sein de Stellantis, le nouveau géant de l'automobile né de la fusion des groupes PSA et FCA.

"Xiaoyan a participé à la fondation de la marque DS Automobiles et je tiens à la remercier pour sa contribution au cours des six dernières années pour construire la notoriété et la réputation de notre jeune marque premium", a indiqué Béatrice Foucher, directrice générale de la marque.

Une expérience chez Mercedes avant de rejoindre PSA

Diplômé de NEOMA Business School, Benjamin Maigre a débuté sa carrière en 2006 chez Unilever avant de rejoindre le monde de l'automobile un an plus tard en intégrant les rangs de Mercedes-Benz France. Son aventure avec le groupe PSA débute en 2011, à la direction du produit, et se poursuit, à compter de 2015, avec DS Automobiles ce qui lui permet de travailler sur les DS 3 et DS 7 Crossback.

"A l’heure où DS Automobiles entre dans une nouvelle phase avec une gamme en plein développement et porteuse de nouvelles technologies, Benjamin saura contribuer par sa connaissance de la marque et ses qualités professionnelles à cette ambition collective et saura faire face aux nombreux défis qui nous attendent", a ajouté Béatrice Foucher.