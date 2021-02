Bluebus discute d'un bus autonome avec Navya

La filiale du groupe Bolloré et le spécialiste de l'automatisation de la conduite vont collaborer sur un projet de bus autonome entièrement électrique. Il n'est pas encore dit qu'il sera concrétisé au terme de la phase préliminaire.

Navya et Bluebus pourraient s'ouvrir un avenir industriel commun. Le fournisseur de solution d'automatisation de la conduite et la filiale de Bolloré, spécialisée dans la construction de bus électriques, ont en effet annoncé, le 22 février 2021, avoir signé une lettre d’intention, non contraignante, en vue de collaborer au développement d’un bus autonome.

"Nous sommes ravis de continuer notre démarche partenariale de recherche et développement avec la société Navya, s'est exprimé Jean-Luc Monfort, président de Bluebus. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie d’amélioration constante des véhicules de la gamme Bluebus". La mise en commun des expertises respectives doit permettre d’envisager le développement d’une navette autonome de 6 mètres de long au service des mobilités de demain.

Après une première série de discussions fructueuses, les deux sociétés confirment ainsi leur souhait d’approfondir leurs travaux, avec l’objectif de conclure un accord de partenariat prochainement. Ce dernier définira les conditions de réalisation de leur projet commun qui vise à faciliter la mise sur le marché de solutions de transport autonomes.