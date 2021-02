La société Here Technolgies commercialise des solutions et services d'aides à la conduite.

Here Technologies recrute un ancien cadre de Salesforce

Le groupe Here Technologies a annoncé l'arrivée de Gino Ferru au poste de vice-président sénior et directeur général de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de la Russie (EMEAR). Ce spécialiste des solutions SaaS officiait auparavant chez Salesforce aux Pays-Bas.

L'état-major du groupe Here Technologies accueille un nouveau membre. La société détenue par le trio composé d'Audi, BMW et Mercedes-Benz en plus d'équipementiers, a annoncé la nomination de Gino Ferru au poste de vice-président sénior et directeur général de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de la Russie (EMEAR). Des fonctions qui appellent à identifier de nouvelles opportunités pour les clients, les partenaires et les développeurs de tous secteurs, en les aidant à relever leurs défis opérationnels grâce à l’intelligence de localisation. Il remplace Fred Hessabi, qui a été promu au poste de directeur client.

Avant de rejoindre Here Technologies, Gino Ferru, diplômé de Nimbas Bradford, était vice-président de l'équipe de vente des Pays-Bas chez Salesforce. À ce poste, il s'est concentré sur les comptes stratégiques et les partenaires intégrateurs de solutions pour le géant de la plateforme CRM dans de nombreux secteurs, notamment le transport et la logistique ainsi que la technologie.

“Je suis ravi d’accueillir Gino au sein de l’équipe dirigeante de la région EMEAR. Il apporte avec lui une grande expertise dans la vente de SaaS (Software-as-a-Service) et de PaaS (Platform-as-a-Service) qu'il saura mettre à profit pour permettre à nos clients d'accéder à une technologie de cartographie numérique avancée et de créer des applications innovantes axées sur la localisation,” a déclaré Fred Hessabi.

Avant Salesforce, Gino Ferru a travaillé chez C3.ai et SAP. Au sein de cette dernière entreprise, il a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine des ventes, dont le plus récent était celui de vice-président régional pour les clients stratégiques en Europe du Nord. A ce poste, il était responsable de 60 comptes en France, au Royaume-Uni, en Irlande, dans les pays nordiques et au Benelux.