Goodyear prend le contrôle de Cooper Tires

Moyennant un investissement de 2,5 milliards de dollars, le fabricant américain a mis la main sur son compatriote. Une opération qui permet à Goodyear de compléter son portefeuille mais aussi de renforcer ses positions en Amérique du Nord et en Chine.

Distants d'un peu moins de 200 km, les deux voisins de l'Ohio ne font désormais qu'un ! Entre Akron et Findlay, le courant est visiblement bien passé et les discussions ont abouti, en début de semaine, à l'officialisation du rachat par Goodyear de Cooper Tire & Rubber Company. "C'est un jour passionnant pour toute l'industrie américaine du pneumatique !" se réjouit Rich Kramer, PDG du premier nommé.

Un investissement de 2,5 milliards de dollars (2 millions d'euros) a été nécessaire pour conclure le rapprochement entre deux des plus iconiques fabricants de pneumatiques que compte le pays de l'oncle Sam.

Un savoir-faire recherché

"Cette opération de croissance externe va nous permettre de renforcer nos positions industrielles et commerciales, tout en créant de la valeur pour nos actionnaires", ajoute Rich Kramer. Le président de Cooper, Brad Hugues, y voit quant à lui une réelle opportunité "de rejoindre un groupe plus fort, plus puissant, qui va nous permettre d’être plus compétitifs dans le panorama de l’industrie pneumatique mondiale".

Fondé en 1914 et actuel cinquième manufacturier en Amérique du Nord au niveau du chiffre d'affaires, Cooper emploie 10 000 salariés dans 15 pays et s'appuie sur un maillage industriel riche de 10 sites détenus en propre ou via des coentreprises. Son portefeuille comprend quatre marques principales (Cooper, Mastercraft, Roadmaster et Mickey Thompson) mais la renommée du groupe repose en grande partie sur son savoir-faire en matière de pneus à forte valeur ajoutée pour SUV et pick-up.

Une activité doublée en Chine

Un véritable atout pour Goodyear qui, par ce biais, va aussi renforcer ses positions à l'échelle du globe. Désormais numéro un incontesté sur le sol américain, le groupe réussit également à doubler son niveau d'activité en Chine, grâce à de nouveaux référencements en première monte. Son réseau de distribution s'étoffe aussi avec 2 500 points de ventes supplémentaires.

D'ici deux ans, ce nouvel attelage, qui représente un CA d'environ 15 milliards de dollars, devrait multiplier les synergies, ce qui permettra de générer des économies d'échelle évaluées à 165 millions de dollars.