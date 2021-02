Autosphere se lance dans l'entretien

Détenue par le groupe Emil Frey France, l'enseigne Autosphere poursuit son développement sur Internet en proposant un nouveau service lié à l’entretien et à la maintenance, appelé l’Atelier Autosphere.

Après avoir lancé la vente de véhicules et proposé des offres de reprise, le groupe Emil Frey France poursuit sa strétégie digitale en intégrant désormais sur son site autosphere.fr une offre d'entretien et de maintenance.

Au sein d’une rubrique dédiée sur le site, ce service appelé l’Atelier Autosphere regroupe une offre de 23 forfaits qui comprend notamment la révision, la vidange, le freinage, la climatisation, la géométrie, la batterie, la réparation d’impacts sur les vitres, etc.

Les prestations ciblent les véhicules de plus de quatre ans de marques généralistes et premium et "proposent un ratio compétitivité prix/expertise technique le plus pertinent", vante le groupe Emil Frey France.

Des vidéos descriptives illustrent l’ensemble des prestations disponibles sur le site pour guider et informer les clients. La prise de rendez-vous et le paiement s’effectuent en ligne de façon immédiate et sécurisée. Ce service est disponible dans les 250 concessions françaises du groupe.