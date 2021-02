2021, année clé pour le Fiat Ducato

Le grand fourgon sera l’une des attractions sur le marché européen des utilitaires légers en 2021 avec le lancement de sa version 100 % électrique. Fiat propose dans ce cadre une outil en ligne à destination des entreprises.

Le Fiat Ducato tient la forme à l’aube de ses 40 ans. Le grand fourgon dont la première génération a vu le jour en 1981 a été l’utilitaire léger le plus vendu en Europe en 2020 avec 150 000 unités au compteur et une part de marché de 20,5 %. La base de son succès est justement qu’il sert de base à la plupart des constructeurs européens de camping-cars. 500 000 exemplaires du Ducato aménagé en véhicule de loisir ont été mis à la route au cours de la dernière décennie.

L’italien ajoutera une corde à son arc dans les prochaines semaines avec le lancement de sa déclinaison 100 % électrique. L’E-Ducato sera disponible dans toutes les variantes de carrosserie avec un volume de chargement allant de 10 à 17 m3 et une charge utile grimpant jusqu’à 1 950 kg. Le catalogue se composera également de plusieurs tailles de batteries offrant des autonomies comprises entre 200 et 330 kilomètres.

Analyse des données

Fiat Professional entend sensibiliser les gestionnaires de flotte en amont de la commercialisation avec un outil en ligne dédié, baptisé "Pro Fit by E-Ducato". Il s’agit d’un simulateur dans lequel les utilisateurs renseignent le type de véhicules qu’ils utilisent et de trajets qu’ils réalisent. L’application smartphone proposée en complément permet de récolter les données en temps réel depuis les véhicules lors des déplacements. Pro Fit traite ensuite les informations et fournit une liste de recommandations, avec des estimations d'économies financières. L’idée est bien entendu de mettre en avant l’E-Ducato.

Pour Domenico Gostoli, le responsable des programmes d'électrification chez Fiat Professional, "l’E-Ducato représente une nouvelle solution de mobilité et un tournant dans notre histoire. Elle ne peut donc s’accompagner que de solutions innovantes permettant à nos clients d’aborder la mobilité électrique sans anxiété ni inquiétude résultant du passage des véhicules à moteur thermique à des véhicules à zéro émission."