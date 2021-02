Kia propose un service d'abonnement pour se recharger

Kia lance KiaCharge, une offre d’abonnement de recharge en itinérance. Au programme, deux offres distinctes et une réduction sur les frais de charge pour les plus gros rouleurs.

L’existence de nombreux réseaux indépendants de charge, la nécessité de posséder plusieurs cartes d’accès à la recharge et les multiples factures émises par ces différents réseaux sont souvent un frein à la liberté de rouler en véhicule électrique.

Face à ce constat, Kia met sur le marché KiaCharge, une offre de recharge en itinérance, sans abonnement, donnant accès à l’un des plus vastes réseaux de recharge d’Europe avec plus de 200 000 bornes, dont plus de 21 000 en France.

Il s’agit d’une solution conçue pour être la plus simple possible avec une seule application pour localiser et vérifier la disponibilité des bornes en temps réel, une seule carte pour activer la charge, une seule facture mensuelle et un tableau de bord de suivi des consommations.

Deux formules sans engagement

KiaCharge se décline en deux offres, sans engagement : KiaCharge Easy et KiaCharge Plus. La première est destinée aux clients qui chargent ponctuellement en itinérance. Sans frais d’abonnement mensuel, ce service est fourni de série pour tout achat d’une Kia neuve 100% électrique. La carte RFID d’activation de la charge et les frais d’activation sont intégralement gratuits.

La seconde est conçue pour ceux qui rechargent fréquemment leur véhicule sur les bornes publiques. Le KiaCharge Plus, qui dispose d’un abonnement mensuel à 5 euros, est sans engagement, ni frais de résiliation. Les tarifs pratiqués sont 15 % inférieurs à ceux de l’offre KiaCharge Easy, hors réseau Ionity dont fait partie Kia et qui fera l’objet d’une tarification spécifique au printemps 2021.