Euromaster veut effacer l'impact de la crise dès 2021

Malgré une baisse d'activité de 10 % en 2020, Euromaster envisage un retour à la normale dès cette année. Pour cela, l'enseigne lance de nombreux services pour ses clients tels que des solutions de financement et d’entretien préventif.

Bien que mobilisé durant la crise sanitaire, Euromaster a vu son activité globale chuter de 10 % avec des variations en fonction des segments. Pour rappel, son activité d’entretien concerne à 80 % les professionnels et 20 % les particuliers et se divise à parts égales entre véhicules industriels et véhicules légers. Le réseau écoule en moyenne 3 millions de pneus et réalise 150 000 vidanges/entretiens par an dans ses 400 centres (dont 137 franchisés).

Des disparités importantes

L’activité des véhicules légers des particuliers a connu une baisse de 15 % en 2020 (avec une chute de 80 % en avril).



"La location courte durée a été quant à elle été très fortement impactée, en corrélation avec l’arrêt brutal du tourisme d’affaires et du tourisme étranger", constate Marc Frustié, directeur général d’Euromaster France.

Côté logistique et transport routier, le transport de marchandises est resté actif alors que les autocaristes et le transport de véhicules a souffert. A la fin de l’année, malgré un rythme soutenu au 3e trimestre, le recul se porte à -9 % sur le marché PL. Le génie civil a été stoppé totalement au 1er confinement mais a bien repris et est resté actif au 2e confinement. De son côté, l’agricole est resté dynamique et affiche même une légère croissance (+1,3 %) comparé à 2019. Des disparités par région ont aussi été observées avec des écarts de 10 points entre l’Ouest et l’Est de la France.

"Malgré ce résultat global négatif, nous avons terminé l’année avec un cashflow positif. Nous avons fait preuve de résilience et avons opéré une meilleure gestion des stocks", reconnaît le directeur général.

Une stratégie, trois piliers

Pour se projeter dans l’avenir, Euromaster s’est penché sur les immatriculations de véhicules neufs, qui sont un indicateur important en termes de capacité d’investissement et de besoin d’entretien des parcs. "Comme les ventes de véhicules neufs ont chuté, le parc sera vieillissant en 2021 et les besoins d’entretien accrus. En se basant sur ces projections et nos résultats, nous tablons sur un retour à la performance de 2019 dès cette année", annonce-t-il.

L’enseigne qui entend "rester le leader au service des professionnels" a mis au point une stratégie pour renforcer son efficacité opérationnelle basée sur 3 piliers : simplifier, digitaliser et densifier. Ainsi, en 2020, pour simplifier les process, Euromaster a lancé la digitalisation de ses opérations VI avec un nouvel outil d’exploitation baptisé Salix. Les techniciens sont ainsi équipés de tablette et reçoivent des ordres d’intervention clairs, avec un parcours optimisé par leur « dispatcheur ». Ils renseignent la réalisation des travaux demandés et peuvent signaler les travaux détectés à venir. Ces infos sont transmises en temps réel au centre de service et au client. Résultat : gain de temps et de fiabilité.

Euromaster souhaite aussi densifier son maillage. "La stratégie est claire, nous souhaitons conserver tous nos centres intégrés et nous développer grâce à la franchise, en ajoutant 100 centres supplémentaires d’ici 5 ans", confie le directeur général.

Enfin, le distributeur contrôlé par Michelin mise sur ses 800 ateliers mobiles (dont 60 réservés aux pros) pour "agrandir" son maillage ainsi que sur ses "satelites stores", des containers aménagés à proximité ou directement sur les sites des clients industriels.

Le financement au cœur de l’avenir

La crise a aussi été l’occasion de réfléchir à de nouvelles solutions servicielles pour mieux accompagner les clients. A commencer par MasterCare, la solution d’entretien préventif des flottes. "Ce programme existait depuis quelques années pour le génie civil et le poids lourd, désormais, il est disponible pour les VL ", indique Stéphanie Decompois, directrice communication et marketing d’Euromaster France. Grâce à un portail dédié, les gestionnaires ont ainsi accès à l’information en temps réel sur leur parc et ont une vision claire des dépenses et entretiens à réaliser.

Pour éviter les à-coups de trésorerie, Euromaster lance également MasterControl Easyliss, "une offre unique sur le marché pour les VUL et VL". Il s’agit de la mensualisation de budgets d’entretien avec un engagement allant de 12 à 48 mois, qui fonctionne "un peu comme votre facture EDF, le client paye chaque mois et en fin de période, une régularisation s’opère en fonction des entretiens réalisés", détaille-t-elle. L’offre se décline en deux formules : mensualisation du budget pneus + services pneus ou mensualisation pneus + services pneus + entretien du véhicule, avec des enveloppes Michelin été ou 4 saisons. Pour le poids lourd et le génie civil, les contrats d’entretien MasterCare se décline en Easyliss, avec mensualisation et régularisation en fin de période.

Enfin, Euromaster lance TyreLease une offre de LOA (location avec option d’achat) multimarque et multivéhicule. Cette dernière est ainsi valable pour les pneus PL, VL, VUL, GC et manutention.

Autant de nouveaux services qui permettront à l’enseigne de toujours mieux accompagner ses clients et de renouer, comme elle l’espère, avec la croissance.