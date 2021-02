Volvo Cars et Geely Auto ne fusionneront pas

Annoncée en février 2020, la fusion entre Volvo Cars et Geely Auto, deux filiales du groupe Geely, n'aura pas lieu. Mais les deux entités vont renforcer leur coopération, notamment dans le véhicule électrique.

Les deux filiales du groupe Geely, Volvo Cars et Geely Auto, ne fusionneront finalement pas, mais vont renforcer leur collaboration désormais tournée vers l'électrique. "Volvo Cars et Geely Auto ont convenu d'une vaste collaboration qui permettra de maximiser les forces des groupes automobiles suédois et chinois" mais vont conserver "leurs structures d'entreprise distinctes existantes", indiquent les constructeurs dans un communiqué commun.

En février 2020, Volvo et Geely avaient annoncé envisager de fusionner leurs activités afin de créer un "groupe international" sur le marché de l'automobile. "Après avoir évalué différentes options (...), nous avons conclu conjointement qu'un modèle de collaboration entre deux entreprises indépendantes est le meilleur moyen de garantir une croissance continue et de réaliser en même temps des synergies technologiques dans de nombreux domaines", a déclaré le PDG de Volvo Cars Hakan Samuelsson, cité dans le communiqué.

La fusion abandonnée, la collaboration portera notamment sur les véhicules électriques et les technologies de conduite autonome. Une coentreprise va également être créée dans le domaine des groupes motopropulseurs (moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, etc.), centrée notamment sur les moteurs hybrides. La distribution et l'après-vente entrent aussi dans les coopérations puisque il a été confirmé que le développement mondial de la marque Lynk & Co passera par le réseau Volvo. Alain Visser, patron de Lynk & Co, nous avait d'ailleurs indiqué que l'après-vente des modèles de sa marque serait effectué dans les ateliers de Volvo.

