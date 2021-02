Etienne Viano, ancien président du GCR, nous a quittés

Président du groupement des concessionnaires Renault de 1976 à 1986, Etienne Viano est décédé, en novembre 2020, à l'âge de 94 ans. Une figure de l'automobile, mais aussi de la marque Renault, s'est éteinte selon les mots du GCR.

Seulement deux jours après Hubert d'Artemare, notamment directeur du commerce Renault de 1984 à 1986, Etienne Viano, président du groupement des concessionnaires Renault (GCR) de 1976 à 1986, nous a quittés, le 21 novembre 2020, à l'âge de 94 ans. Le GCR a tenu à saluer sa mémoire.

Ce passionné d'automobile, "tombé dedans tout jeune", n'aura de cesse de s'illustrer dans le domaine. Après des études à l’école pratique d’Industrie, il intègre en 1944 l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers à Aix-en-Provence. Pour son diplôme, ses parents lui offrent sa première voiture, une 4cv Renault avec laquelle il court le Rallye d’Aix-en-Provence en 1951.

Mais dès 1947, il avait intégré le garage familial. En 1954, il devient agent Citroën, puis, concessionnaire Fiat en 1963 et enfin, concessionnaire Renault en 1964. Toujours à la pointe du progrès, il fait installer la première station diagnostic de France en novembre 1970. A cette époque, il adhère au groupement des concessionnaires pour finalement en devenir le président durant 10 ans, jusqu'en 1986. Une période où il va notamment côtoyer trois patrons de la Régie, Bernard Vernier-Palliez, Bernard Hanon et Georges Besse.

En parallèle, il est très impliqué dans le sport automobile. Après en avoir été commissaire, il devient directeur de la Coupe des Alpes en 1954. En 1956, avec quelques passionnés, il crée le Tour de Corse Automobile dont il est d’abord commissaire technique avant d’en devenir directeur de course. De 1961 à 1964, il est également commissaire du Tour de France automobile. Enfin, il devient d'abord président de Ligue, puis en 1973, vice-président de la Fédération Française du Sport Automobile.

"Une figure historique et emblématique de l'automobile"

Il s’intéresse également au quotidien de l’automobiliste. Président de l’Automobile Club de Provence en mai 1972, il prône l'éducation de l'automobiliste dès l'école, il est "contre toute action tendant à limiter, sur-réglementer, pénaliser la possession ou l'usage d'un véhicule". Mais Etienne Viano ne s'arrête pas là, parmi ses multiples casquettes, il est conseiller de l’enseignement technique ce qui lui vaut d’être promu officier dans l'Ordre des Palmes Académiques en 1983, président du jury des CAP des métiers de l'automobile mais aussi juge puis président de chambre au tribunal de commerce de Marseille de 1969 à 1979. Pour cette vie consacrée à l’automobile il est élu "homme de l'année, le losange au cœur" par l'Argus de l'Auto en 1986.

Dans sa vie privée, il transmet sa passion à ses enfants et petits-enfants à qui il apprend à conduire dès leur plus jeune âge. Retraité, il garde toujours des liens avec le monde de l'automobile en étant administrateur IRP Auto, membre d’honneur de la FFSA et membre du Comité des Sages du GCR "mémoire vivante des relations entre le réseau et le constructeur".

Pour le groupement des concessionnaires Renault, "Etienne Viano est, et restera, une figure historique et emblématique de l’automobile, de la marque Renault et du groupement."

L'ensemble de la rédaction du Journal de l'Automobile présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Etienne Viano.

Hubert d'Artemare, directeur du commerce Renault de 1984 à 1986, et Etienne Viano, alors président du GCR, en discussion avec Georges Besse, alors président de Renault.