La ville du futur selon Toyota

Le constructeur automobile Toyota, qui veut devenir une entreprise de mobilité, vient d'inaugurer une ville nouvelle au Japon entièrement dédiée aux nouvelles technologies

Inaugurée mercredi dernier au Japon, Woven City se veut être la ville du futur idéale imaginée par Toyota. Cette ville, construite sur l’ancien parc de stockage d’une usine aujourd’hui fermée, à Higashi-Fuji, au pied du mont Fuji, se veut être la première pierre de ce projet unique.

Avec ce projet, le constructeur automobile veut en effet changer de dimension et devenir le leader mondial de la mobilité. En prévision d’une ère où tous les écosystèmes de la vie quotidienne fonctionneront par échange de données, Toyota avait annoncé la construction de Woven City en janvier 2020, au Salon de l’électronique grand public (CES) de Las Vegas. Cette ville du futur vise à favoriser des progrès continus bénéfiques à la société, en accélérant le cycle des innovations technologiques et le développement des services.

Pilotée par Woven Planet, l’entreprise du groupe Toyota responsable des projets de développement de la mobilité à travers des programmes informatiques, cette ville d’un genre nouveau se veut être à la fois un laboratoire live et la vitrine des nouvelles technologies développées par le groupe japonais. Ce projet constituera en effet une expérimentation grandeur nature de nouvelles technologies dans des domaines divers tels que la conduite autonome, la mobilité personnelle, la robotique et l’intelligence artificielle. "Il devrait offrir un certain nombre d’opportunités à des entreprises et des chercheurs du monde entier", annonce Toyota dans un communiqué.

Woven City intègre trois sortes de rues : une dédiée à la conduite autonome, une autre aux piétons et la troisième aux personnes conduisant un moyen de déplacement individuel. De plus, une route souterraine servira au transport des marchandises.

La communauté débutera avec 360 résidents environ, principalement des personnes âgées, des familles avec de jeunes enfants et des inventeurs. À terme, elle devrait compter plus de 2 000 habitants, employés de Toyota compris.